Evo Morales enfrenta un juicio por trata de personas en medio de la revuelta popular

La fiscal Sandra Gutiérrez sostuvo que el proceso busca proteger a una víctima y negó motivaciones políticas detrás de la causa. También fueron imputados los padres de la joven, acusados de haber consentido el vínculo a cambio de cargos públicos., uno de ellos permanece detenido con prisión preventiva.

El año pasado, la entonces diputada opositora Luciana Campero difundió una carta atribuida a la mujer involucrada, hoy de 26 años, en la que reconocía que "Morales era el padre de su hija". En el escrito también denunciaba persecución contra su familia y señalaba que funcionarios cercanos al gobierno de Luis Arce impulsaron nuevamente la denuncia contra el ex mandatario.

Evo Morales acusa al juicio de movimiento político mientras continuan las marchas contra el gobierno de Paz Pereira

La policía despeja una carretera bloqueada por partidarios del ex mandatario Evo Morales. La policía despeja una carretera bloqueada por partidarios del ex mandatario Evo Morales.

La defensa de Morales sostiene que el proceso es político y cuestiona la legalidad de la notificación judicial, al afirmar que el ex presidente nunca fue citado personalmente y solo recibió un edicto. Sus abogados tampoco se presentaron en la audiencia de inicio del juicio, por lo que el tribunal decidió asignarle defensores públicos y emitir una nueva orden de captura.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por cientos de seguidores que impiden el ingreso de las fuerzas de seguridad. El ex presidente ya había evitado una detención el año pasado, cuando sus simpatizantes bloquearon rutas durante 24 días para impedir un operativo policial.

La Fiscalía asegura haber reunido más de 170 pruebas y 39 testimonios para sostener la acusación contra el líder cocalero. Entre los elementos incorporados al expediente figuran documentos oficiales, registros civiles y declaraciones de testigos vinculados al entorno de la presunta víctima.

El conflicto judicial se mezcla con una crisis política y social cada vez más profunda en Bolivia. En las últimas semanas, organizaciones campesinas, obreras e indígenas cercanas a Morales intensificaron marchas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, quien asumió la presidencia hace seis meses con un programa de reformas económicas y políticas.

Miles de manifestantes llegaron este lunes a La Paz tras más de un mes de movilizaciones desde el altiplano boliviano. Las columnas avanzaron hacia la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que levantaron barricadas en el centro paceño. La tensión también se trasladó a otras regiones del país. Seguidores de Morales tomaron el aeropuerto de Chimoré, cerca de Lauca Ñ, donde permanece el ex presidente. En paralelo, continúan los bloqueos de rutas y las protestas contra el Gobierno, en un escenario que profundiza la crisis institucional y política que atraviesa Bolivia.