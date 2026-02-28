Afirman que los ataques se centraron en el ayatolá Jamenei y el presidente iraní

La primera tanda de bombardeos, en lo que el Pentágono denominó “Operación Furia Épica”, se concentró en especial en altos funcionarios iraníes, de acuerdo con una fuente al tanto de la operación.

Un funcionario israelí, por su parte, indicó que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian estaban entre los objetivos, aunque no se conocía con claridad el resultado de los ataques. Otra fuente señaló previamente que Jamenei no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

ayatola2 El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue uno de los objetivos de los ataques.

En ese contexto, el gobierno de Irán advirtió que está “más preparado que nunca” para responder al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y otras ciudades. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores”, indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que el país hizo “todo lo necesario para evitar una guerra”.

“La nueva agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en circunstancias en las que Irán y Estados Unidos se encontraban en medio de un proceso diplomático”, agregó el texto.

ayatola4 El presidente Masoud Pezeshkian también estaba entre los objetivos de la ofensiva.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que todas las bases e intereses estadounidenses en la región están al alcance de Irán y que las represalias continuarán hasta que “el enemigo sea derrotado de manera decisiva”.

El canciller de la república islámica comunicó a sus pares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak que Teherán empleará todas sus capacidades defensivas y militares. Fuertes explosiones se escucharon en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington. Cazas sobrevolaron la zona de Yas Island y también se oyeron detonaciones en Dubái, el principal centro financiero del país.