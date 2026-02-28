El mensaje de Donald Trump al pueblo iraní tras la ofensiva: "Su libertad está cerca"

En medio de ataques contra las sedes del poder ien Teherán, entre ellas ministerios e incluso el complejo del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, Trump exigió la rendición total y absoluta del Ejército y de la Policía iraní, a quienes prometió una amnistía, y llamó el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. "Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance", manifestó.

"Tomen las riendas de su destino y desaten el futuro próspero y glorioso que está a su alcance. Este es el momento de actuar", destacó el líder republicano, que se dirigió en términos mucho más duros a las fuerzas de seguridad: "A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo que deben deponer las armas. Serán tratados con justicia y con inmunidad total o enfrentarán una muerte segura".

Trump prometió y enfatizó que Irán nunca tendrá la bomba atómica, por mucho que las autoridades iraníes hayan insistido con su programa nuclear. "Jamás podrán tener un arma nuclear", insistió el presidente norteamericano, antes de acusar a Irán de haber rechazado todas las ofertas posibles, así como de intentar reconstruir su programa nuclear "y continuar desarrollando misiles de largo alcance".

"Por eso, el Ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a EE.UU. y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y a reducir a la nada su industria de misiles. Quedará totalmente destruida, una vez más", prometió.

Asimismo, Trump avisó que contempla un escenario cruento, que podría costar las vidas de estadounidenses. "Mi gobierno tomó todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta afirmación a la ligera, el régimen iraní busca matar. Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses, y podemos tener bajas", consideró.

Todo eso "por el futuro" del mundo, en "una misión noble" para "garantizar que Estados Unidos y sus hijos nunca se vean amenazados por un Irán con armas nucleares". "Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro, y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores del mundo, y prevalecerán", finalizó.