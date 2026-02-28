Internacionales |

La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia "primera oleada" de misiles y drones contra Israel

"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones" hacia Israel, anunciò la fuerza militar persa.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicó en un comunicado la fuerza militar persa. Poco antes, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel.

ADEMÁS: Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque con misiles contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de operaciones aéreas contra objetivos en Irán esta mañana, y se escucharon explosiones en la capital iraní y en otras ciudades en diferentes puntos del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Las conexiones a internet y a la telefonía están cortadas en Irán en este momento.

Las autoridades no hicieron hasta el momento balance de daños ni de víctimas por los ataques aéreos.

Con información de AP, EFE Y AFP

