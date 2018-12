Robert Ballard, ex comandante de la Armada de Estados Unidos y quien descubrió el Titanic, afirmó a CNN que la expedición fue parte de una misión militar secreta.

"No querían que el mundo supiera eso, así que yo debía tener una historia de apoyo", dijo Ballard, dejando al descubierto que la historia de la expedición científica fue todo un ardid.

La historia de lo que ocurrió con el descubrimiento de la mítica nave es parte de una exhibición que abre hoy en The National Geographic Museum en Washington DC, que estará abierta hasta fin de año.

Ballard, que además era científico en la Woods Hole Oceanographic Institution, reveló que la Armada le ofreció los fondos y la oportunidad de buscar el Titanic, pero solo si primero exploraba el USS Thresher y el USS Scorpion, dos submarinos nucleares estadounidenses hundidos en la década de 1960.

Infogragía Titanic

"Sabíamos donde estaban los submarinos", dijo Ballard. "Lo que querían que hiciera es que regresara ahí y que los rusos no me siguieran, porque estábamos interesados en las armas nucleares que estaban en el Scorpion, además de lo que los reactores le estaban haciendo al medio ambiente".

El ex comandante subrayó que la búsqueda del Titanic sirvió como una gran historia de apoyo y la prensa era "totalmente ajena a lo que yo estaba haciendo".

titanic.JPG

Ballard recordó la emoción del hallazgo de la nave que dio origen a infinidad de teorías sobre su hundimiento, producto de un impacto contra un enorme iceberg en la helada noche del 15 de abril de 1912

El experto dijo que, cuando su equipo terminó de explorar el Scorpion y el Thresher, les quedaban apenas 12 días para la búsqueda del Titanic, que finalmente fue encontrado en el fondo del océano Atlántico Norte a una profundidad de 3.600 metros

"Cuando encontramos el Titanic, estábamos muy emocionados, naturalmente, porque fue un trabajo duro", expresó. "Lo conseguimos, marcando el gol de la victoria al momento del pitazo final".

El verdadero objetivo de la misión fue oculto hasta ahora. Inclusive en aquel entonces, un científico que participó de la expedición negó la participación militar.

"No había nada clasificado", le dijo a The New York Times el doctor Robert Spindel, quien era titular del Departamento de Ingeniería de Woods Hole Ocean.

