Corrupción: El estado de Nueva York le pagó casi medio millón de dólares a un plomero

Aunque el empleado había recibido una autorización oficial en 2019 para compatibilizar ambas actividades, ese permiso no fue renovado después de que ascendiera de cargo en 2024. La situación derivó en una denuncia formal presentada por la Plumbing Foundation, una de las principales organizaciones del gremio.

La directora ejecutiva de esa entidad, April McIver, cuestionó la situación y afirmó: “Permitir que un individuo dirija un negocio privado, mientras sirve como supervisor de la ciudad y acumula más horas extras que cualquier otro empleado, es un despilfarro inaceptable que suscita serias preocupaciones sobre la integridad y la seguridad operativa”.

Tras la denuncia, el Departamento de Edificios de Nueva York confirmó la apertura de una investigación para determinar si existieron irregularidades en la doble actividad del funcionario y en la liquidación de las horas extraordinarias.

Los auditores también analizan si el desempeño simultáneo de tareas públicas y privadas pudo haber vulnerado protocolos de seguridad. El caso reviste especial importancia debido a que Markowski trabaja con instalaciones de gas, cuya manipulación incorrecta puede provocar explosiones y otros accidentes graves.

Consultado telefónicamente por medios locales, el supervisor evitó brindar explicaciones sobre la controversia. Según trascendió, interrumpió la conversación pocos segundos después de iniciada y aseguró que se encontraba ocupado.