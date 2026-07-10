Corrupción: El estado de Nueva York le pagó casi medio millón de dólares a un plomero

Un plomero estadounidense percibió 465.000 dólares en 2025, ganado incluso más que el sueldo del alcalde de Nueva York, lo que derivó en una investigación.
Un supervisor de plomería de la ciudad de Nueva York quedó bajo investigación luego de que se conociera que durante 2025 percibió ingresos por 465.000 dólares, una cifra superior a la del alcalde y a la de la mayoría de los empleados municipales. El caso generó polémica por la cantidad de horas extras declaradas y por la simultánea operación de empresas privadas.
Se trata de Jakub Markowski, empleado de la Autoridad de Vivienda de Nueva York, cuyos ingresos superaron incluso a los de los responsables de áreas clave como bomberos, educación y sistema penitenciario. La revelación impulsó una investigación sobre sus prácticas laborales y el cumplimiento de las normas vigentes.
Según publicó The New York Times, el funcionario acumuló más de 2.500 horas extras a lo largo del año, una cifra equivale a trabajar unas siete horas adicionales por día, de manera ininterrumpida, durante doce meses.
El volumen de horas declaradas despertó interrogantes dentro de la administración municipal y en organizaciones vinculadas al sector de la construcción. La controversia creció al conocerse que Markowski también administraba dos empresas privadas dedicadas a trabajos de plomería.
Aunque el empleado había recibido una autorización oficial en 2019 para compatibilizar ambas actividades, ese permiso no fue renovado después de que ascendiera de cargo en 2024. La situación derivó en una denuncia formal presentada por la Plumbing Foundation, una de las principales organizaciones del gremio.
La directora ejecutiva de esa entidad, April McIver, cuestionó la situación y afirmó: “Permitir que un individuo dirija un negocio privado, mientras sirve como supervisor de la ciudad y acumula más horas extras que cualquier otro empleado, es un despilfarro inaceptable que suscita serias preocupaciones sobre la integridad y la seguridad operativa”.
Tras la denuncia, el Departamento de Edificios de Nueva York confirmó la apertura de una investigación para determinar si existieron irregularidades en la doble actividad del funcionario y en la liquidación de las horas extraordinarias.
Los auditores también analizan si el desempeño simultáneo de tareas públicas y privadas pudo haber vulnerado protocolos de seguridad. El caso reviste especial importancia debido a que Markowski trabaja con instalaciones de gas, cuya manipulación incorrecta puede provocar explosiones y otros accidentes graves.
Consultado telefónicamente por medios locales, el supervisor evitó brindar explicaciones sobre la controversia. Según trascendió, interrumpió la conversación pocos segundos después de iniciada y aseguró que se encontraba ocupado.