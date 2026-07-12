Pese a los ataques de Irán, EE.UU. dijo que el estrecho de Ormuz "está abierto"

"Irán no controla el estrecho", sostuvo el Ejército de EE.UU.

Un muerto en ataques sobre la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz

Al menos una persona falleció en una serie de ataques ocurridos este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm.

Un trabajador de mantenimiento perdió la vida y dos más resultaron heridos cuando realizaban labores en la localidad de Farvar, en esa misma región, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

En la tarde del domingo se escucharon varias explosiones consecutivas en la ciudad de Bandar Abbas, todas ellas en zonas militares, según fuentes oficiales.