Pese a los ataques de Irán, EE.UU. dijo que el estrecho de Ormuz "está abierto"

A través de un comunicado, el Ejército norteamericano señaló que el tráfico "fluye con normalidad". Fue luego de un nuevo intercambio de bombardeos entre las fuerzas de ambos países.
El Ejército norteamericano aseguró este domingo que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "fluye con normalidad" y negó que Irán haya vuelto a cerrar este paso estratégico tal y como anunciaron las autoridades de la República Islámica horas atrás, en el comienzo de un nuevo intercambio de bombardeos con EE.UU.
"El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional", destacó el Mando Central del Ejército de EE.UU., el CENTCOM, en un comunicado publicado en redes sociales. "Irán no controla el estrecho. El tráfico marítimo fluye con normalidad", insistió.
Previamente, el Mando Operativo Conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido había asegurado que la ruta sur del estrecho no sólo seguía abierta, sino que se había expandido en las últimas horas, más allá de la recomendación a los cargueros que extremaran las precauciones.
El CENTCOM recordó que fuerzas estadounidenses han facilitado el tránsito de más de 800 buques y más de 400 millones de barriles de petróleo crudo en los últimos dos meses y que más de 140 buques han transitado por el estrecho en los últimos siete días.
Al menos una persona falleció en una serie de ataques ocurridos este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm.
Un trabajador de mantenimiento perdió la vida y dos más resultaron heridos cuando realizaban labores en la localidad de Farvar, en esa misma región, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.
En la tarde del domingo se escucharon varias explosiones consecutivas en la ciudad de Bandar Abbas, todas ellas en zonas militares, según fuentes oficiales.