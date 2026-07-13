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Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra objetivos de Irán

Los ataques fueron confirmados por el Mando Central del Ejército norteamericano. Horas antes, Donald Trump había advertido que golpearían "fuerte" a Teherán. Fue la tercera noche consecutiva de ofensiva.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva. Ocurrió luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada.

"A las 4.45 horas, el Mando Central de EE.UU. comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán, por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló en un breve comunicado.

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"No tienen otra cosa que bocas grandes", dijo Trump sobre las autoridades del r&eacute;gimen iran&iacute;.

"No tienen otra cosa que bocas grandes", dijo Trump sobre las autoridades del régimen iraní.

Estos ataques se produjeron poco después de que Trump asegurara durante una entrevista con el canal Salem News que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" esta noche y también durante el martes. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Los conozco y están totalmente locos", afirmó.

En las últimas horas, el líder de la Casa Blanca anunció también el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y aseguró que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Trump remarcó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques norteamericanos.

Además, Trump notificó formalmente al Congreso que la "acción militar" contra Irán "comenzó el 7 de julio", según una carta obtenida por CBS News.

El estrecho de Ormuz, una v&iacute;a mar&iacute;tima clave para el tr&aacute;fico de petr&oacute;leo.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tráfico de petróleo.

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La misiva, fechada el 10 de julio, indica: "Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecen preparadas para tomar las medidas necesarias y apropiadas para hacer frente a nuevas amenazas y ataques contra Estados Unidos o sus aliados y socios, y para garantizar que el Gobierno de la República Islámica de Irán deje de ser una amenaza para Estados Unidos y para nuestros aliados y socios".

La nota añade que esta notificación se proporciona "como parte de mis esfuerzos por mantener al Congreso plenamente informado, de conformidad con la Resolución sobre los Poderes de Guerra".

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