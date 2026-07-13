Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra objetivos de Irán

Trump remarcó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques norteamericanos.

Además, Trump notificó formalmente al Congreso que la "acción militar" contra Irán "comenzó el 7 de julio", según una carta obtenida por CBS News.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tráfico de petróleo.

La misiva, fechada el 10 de julio, indica: "Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecen preparadas para tomar las medidas necesarias y apropiadas para hacer frente a nuevas amenazas y ataques contra Estados Unidos o sus aliados y socios, y para garantizar que el Gobierno de la República Islámica de Irán deje de ser una amenaza para Estados Unidos y para nuestros aliados y socios".

La nota añade que esta notificación se proporciona "como parte de mis esfuerzos por mantener al Congreso plenamente informado, de conformidad con la Resolución sobre los Poderes de Guerra".