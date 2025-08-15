Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra

La información fue confirmada en forma oficial por el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias.

"Este asteroide es uno de los más grandes que se acercaron a la Tierra a menos de un millón de kilómetros en los últimos tiempos", destacó la institución.

Se espera que un cuerpo celeste de mayor tamaño pase a una distancia comparable solo una vez más este año, a finales de septiembre, dijo el laboratorio.

El objeto fue descubierto a principios de agosto. Lo más probable es que se trate de un bloque de roca sin rastros de sustancias volátiles, pero está muy poco estudiado.

Aunque el objeto volará en la zona de dominio del campo gravitatorio terrestre, la probabilidad de que sea atraído a nuestro planeta es muy pequeña y, de hecho, solo podría ocurrir como resultado de una colisión inesperada del asteroide con otro cuerpo celeste, explicaron los científicos.

El asteroide 2025 PM de unos 50 metros de diámetro —descubierto el 1 de agosto— pasará a una distancia de la Tierra equivalente a aproximadamente un diámetro de la órbita lunar (unos 770.000…

Seis planetas visibles en el cielo matutino este mes: cómo ubicarlos

Seis planetas están presentes en el cielo este mes en lo que se conoce como un desfile planetario. Aprovecha el espectáculo mientras puedas porque es el último del año.

Estos alineamientos ocurren cuando varios planetas parecen alinearse en el cielo nocturno al mismo tiempo. Tales desfiles son bastante comunes, ocurriendo aproximadamente cada año dependiendo del número de planetas. Al menos un planeta brillante puede ser avistado la mayoría de las noches, si el clima lo permite, según la NASA.

Seis planetas fueron visibles en los cielos de enero y todos los planetas de nuestro sistema solar fueron visibles en febrero, pero no todos podían ser vistos a simple vista.

Venus, Júpiter, Saturno y un tenue Mercurio son visibles este mes sin ningún equipo especial, y las mejores oportunidades para verlos son durante la próxima semana. Urano y Neptuno sólo pueden ser vislumbrados a través de binoculares y telescopios.