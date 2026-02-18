Avanzan las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Las negociaciones, de dos días de duración y que comenzaron el martes, se celebran a puertas cerradas, según un informe de Xinhua.

El enviado especial presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó el martes que las conversaciones del primer día lograron "avances significativos".

El líder de la delegación rusa, Vladímir L Medinski, ofreció a la prensa el balance cuando calificó a las negociaciones y agregó que próximamente se celebrará una nueva ronda del diálogo dedicado a la resolución del conflicto ucraniano. La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de dos horas, precisa el sitio Actualidad RT.

"Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones", escribió en la red social X el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien también es secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, tras las conversaciones del martes.

Mientras tanto, Medinski le comentó a Sputnik News que “ayer fueron muy largas, en diferentes formatos, y hoy duraron aproximadamente durante dos horas”.

"Fueron complicadas, pero tuvieron un carácter de negocios", enfatizó Medinski.

Las conversaciones constituyen el más reciente intento diplomático para detener la guerra iniciada en febrero de 2022, que deja cientos de miles de muertos, millones de desplazados y amplias zonas del este y sur de Ucrania devastadas. Pese a la presión estadounidense, las partes no alcanzan un acuerdo sobre el punto central de la disputa: el territorio. Dos rondas previas celebradas en Abu Dhabi tampoco produjeron avances concretos.

Moscú ocupa alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida Crimea y zonas tomadas por separatistas respaldados por el Kremlin antes de la invasión a gran escala de 2022. Rusia exige el control total de la región oriental de Donetsk como parte de cualquier acuerdo y advirtió que podría tomarla por la fuerza si fracasan las negociaciones.

En el campo de batalla, las fuerzas ucranianas lograron recientemente sus avances más rápidos en dos años y medio. Según un análisis basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Kiev recuperó 201 kilómetros cuadrados durante la semana pasada.