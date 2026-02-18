¡El video que asombró al mundo! La actuación de los robots humanoides en el Año Nuevo Chino

En lugar de fuegos artificiales, China utilizó robots que ejecutaron coreografías artísticas y coreografías de combate en el Festival de Primavera.
Esta vez la sorpresa en China no la dieron los tradicionales fuegos artificiales, sino la impresionante destreza de robots humanoides. Durante la gala televisada por el Año Nuevo Chino, un grupo de autómatas deslumbró a millones de espectadores con una rutina que incluyó artes marciales, acrobacias y hasta parodias cómicas.
La celebración del Festival de Primavera, que la UNESCO incorporó en 2024 a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, se convirtió en la vidriera perfecta para los avances en robótica. En el escenario, los humanoides demostraron que ya no solo saben "caminar y saludar"; ejecutaron movimientos de mucha complejidad técnica con giros, saltos de parkour y movimientos de kung fu con una sincronización increíble que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Para la industria tecnológica china, esta gala es mucho más que un show: es un escaparate estratégico. Empresas como Unitree Robotics aprovecharon el horario central para realizar "demos" masivas de sus laboratorios. Estas presentaciones combinan el control fino del movimiento con la destreza física, captando la atención de inversores y mercados globales en una de las transmisiones más vistas del planeta.
Este cruce entre lo ancestral y lo futurista marca una nueva era en las festividades. Mientras en las calles continúan los rezos, ferias y rituales tradicionales, en la pantalla la Inteligencia Artificial y la robótica se roban el protagonismo. La reacción internacional oscila entre la fascinación por el nivel de equilibrio alcanzado por las máquinas y la extrañeza de ver a un autómata ocupando el lugar de un acróbata humano en una fiesta milenaria.