¡El video que asombró al mundo! La actuación de los robots humanoides en el Año Nuevo Chino

A group of humanoid robots teamed up with young Kung Fu artists for a thrilling martial arts per El video de la presentación de los robots humanoides en el Festival de la Primavera en China.

La celebración del Festival de Primavera, que la UNESCO incorporó en 2024 a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, se convirtió en la vidriera perfecta para los avances en robótica. En el escenario, los humanoides demostraron que ya no solo saben "caminar y saludar"; ejecutaron movimientos de mucha complejidad técnica con giros, saltos de parkour y movimientos de kung fu con una sincronización increíble que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Para la industria tecnológica china, esta gala es mucho más que un show: es un escaparate estratégico. Empresas como Unitree Robotics aprovecharon el horario central para realizar "demos" masivas de sus laboratorios. Estas presentaciones combinan el control fino del movimiento con la destreza física, captando la atención de inversores y mercados globales en una de las transmisiones más vistas del planeta.

Este cruce entre lo ancestral y lo futurista marca una nueva era en las festividades. Mientras en las calles continúan los rezos, ferias y rituales tradicionales, en la pantalla la Inteligencia Artificial y la robótica se roban el protagonismo. La reacción internacional oscila entre la fascinación por el nivel de equilibrio alcanzado por las máquinas y la extrañeza de ver a un autómata ocupando el lugar de un acróbata humano en una fiesta milenaria.