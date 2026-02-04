Bajas temperaturas en Florida: caen iguanas congeladas desde arriba de los árboles

South Florida residents grappling with unusually cold temperatures were treated to a frightening El video de Daily Mail en el que muestra la gran cantidad de iguanas que cayeron desde arriba de los árboles en Florida.

Este fin de semana, los vecinos comenzaron a ver como las iguanas caían desde los árboles por el frío. Ante la preocupación y el no saber qué hacer ante esta situación, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida permitió que los residentes lleven a las iguanas congeladas a centros de recolección temporales repartidos en todo el estado. Allí los animales serán sacrificados humanitariamente o transferidos a titulares de licencias para su venta fuera del estado.

Muchas iguanas solo están paralizadas por el frío y pueden volver a moverse una vez que su cuerpo entra en calor. Las autoridades recomiendan no manipularlas directamente y permitir que se recuperen de forma natural cuando suban las temperaturas.

En un video de Daily Mail, se ve la gran cantidad de iguanas recolectadas tras congelarse por las extremas temperaturas que no son habituales en esa región, que está acostumbrada a un clima tropical.