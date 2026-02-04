Bajas temperaturas en Florida: caen iguanas congeladas desde arriba de los árboles

Los vecinos de Florida están preocupados por la cantidad de iguanas congeladas que caen desde arriba de los árboles por las bajas temperaturas en la región.
En medio de las bajas temperaturas que hay en todo Estados Unidos, en el sur de Florida, donde no son normales estas condiciones climáticas, hubo un gran impacto en la naturaleza y preocupó a los residentes de la zona.
Este fin de semana, los vecinos comenzaron a ver como las iguanas caían desde los árboles por el frío. Ante la preocupación y el no saber qué hacer ante esta situación, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida permitió que los residentes lleven a las iguanas congeladas a centros de recolección temporales repartidos en todo el estado. Allí los animales serán sacrificados humanitariamente o transferidos a titulares de licencias para su venta fuera del estado.
Muchas iguanas solo están paralizadas por el frío y pueden volver a moverse una vez que su cuerpo entra en calor. Las autoridades recomiendan no manipularlas directamente y permitir que se recuperen de forma natural cuando suban las temperaturas.
En un video de Daily Mail, se ve la gran cantidad de iguanas recolectadas tras congelarse por las extremas temperaturas que no son habituales en esa región, que está acostumbrada a un clima tropical.