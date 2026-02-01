Miami Beach registró sensación térmica bajo cero

Desde las primeras horas de la mañana, los termómetros marcaron alrededor de 4 °C, mientras que la combinación de viento sostenido y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora desplomó la sensación térmica hasta cerca de –5 °C, un registro extremadamente raro para el sur de Florida.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos emitió un aviso por fenómeno severo vigente durante la mañana y activó advertencias de heladas en gran parte del estado. Para el resto del día se esperaban máximas apenas superiores a los 10 °C y mínimas nocturnas próximas a los 3 °C, en lo que fue catalogado como el evento de frío más intenso desde 2010, muy cerca de marcas históricas registradas a comienzos del siglo pasado.

No fue récord

Los registros oficiales muestran que Miami no experimentaba temperaturas tan bajas desde diciembre de 1989. Aunque el valor actual no batió récords absolutos, sí interrumpió una tendencia de décadas sin episodios de este calibre. En South Beach, la sensación térmica negativa se convirtió en uno de los datos más llamativos del fenómeno, impulsada por vientos del noroeste que acentuaron el impacto del aire polar sobre la costa.

La ola de frío no se limitó al área metropolitana. Gran parte de Florida quedó bajo advertencia por temperaturas que podrían descender hasta –6 °C en zonas del interior, mientras que incluso se evaluó una baja probabilidad de nieve en el área de Tampa Bay, un evento excepcional para el estado. Las autoridades aclararon que no se esperan acumulaciones, pero recomendaron mantener el monitoreo ante la inestabilidad atmosférica.

Medidas ante el frío

Frente al avance del frente ártico, el gobierno estatal activó planes de contingencia. Se habilitaron refugios temporales para personas en situación de calle y se reforzaron operativos de emergencia. Además, los organismos de salud insistieron en la necesidad de limitar la exposición al aire libre, utilizar varias capas de abrigo y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Especialistas advirtieron que la combinación de bajas temperaturas y viento eleva el riesgo de hipotermia y congelación, incluso en jornadas soleadas. También se alertó sobre posibles impactos en cultivos sensibles y en la infraestructura eléctrica, un desafío adicional para una región acostumbrada a un clima tropical.

Aunque hacia media mañana las temperaturas comenzaron a estabilizarse levemente, el frío persistió durante toda la jornada y alteró la rutina de residentes y turistas, con playas semivacías y menor circulación en espacios abiertos. Los pronósticos anticipan una recuperación gradual en los próximos días, pero el episodio ya quedó registrado como uno de los más intensos de los últimos 15 años en el sur de Florida.