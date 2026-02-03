Francia cita a Elon Musk por el chatbot de X

Al mismo tiempo, las oficinas de X en Francia fueron allanadas por la sección de ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, con la participación de UNCyber y Europol. La investigación comenzó en enero de 2025 tras denuncias sobre el funcionamiento del chatbot Grok, que habría difundido contenidos negacionistas y ‘deepfakes’ sexuales.

Musk y la exdirectora de X deben declarar por el funcionamiento del chatbot Grok.

Investigación internacional

El caso se amplió después de que otros países detectaran problemas similares. El 12 de enero, Ofcom, el organismo de supervisión británico, abrió una investigación sobre la creación y difusión de imágenes sexualizadas de menores por parte del chatbot. Además, Indonesia y Malasia bloquearon temporalmente el acceso a Grok.

La Fiscalía investiga si la inteligencia artificial de la plataforma compartió contenido sexual y falso.

Por su parte, la Comisión Europea inició el 26 de enero un examen formal para determinar si la empresa de Musk evaluó correctamente los riesgos de la inteligencia artificial y su posible uso para producir material de abuso sexual infantil.

La Fiscalía francesa indicó que también citó a empleados de la red social como testigos entre el 20 y 24 de abril de 2026. Las audiencias buscan garantizar que la plataforma cumpla con las leyes de Francia, donde opera activamente.

La investigación se centra en entender cómo el chatbot puede haber generado contenido que viole normas de seguridad y protección de menores, y si hubo responsabilidades directas de los administradores en la supervisión de estas herramientas.