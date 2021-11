Barcelona: murieron cuatro personas en un incendio

Embed

"Alguien vio las llamas en una propiedad de la planta baja", explicó el jefe de la división de Bomberos de Barcelona, Ángel López, responsable de la operación. López explicó que el fuego estaba totalmente desarrollado cuando los bomberos llegaron al lugar con ocho camiones de bomberos. Añadió que "mientras apagaban las llamas se encontraron cuatro personas inconscientes en el sótano".

"Se hicieron esfuerzos para reanimarlos, pero no se pudo hacer nada porque ya habían fallecido. Una de estas personas era un bebé y la otra un niño de tres años", agregó. López confirmó que se están llevando a cabo investigaciones sobre la causa del incendio y comentó: "Por el momento, no tenemos ninguna teoría sobre qué lo causó".

"No sabemos si las víctimas eran una familia, ya que no hemos podido encontrar ninguna evidencia de ninguna manera", dijo. Otras cuatro personas necesitaron tratamiento por las lesiones sufridas en el incendio y la inhalación de humo, pero sus vidas no corren peligro.