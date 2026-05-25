Rusia pidió a extranjeros salir de Kiev "lo antes posible"

Se registró la caída de drones en distintos puntos de la ciudad, cerca de edificios residenciales, donde también hubo autos dañados y departamentos con ventanas destruidas.
Rusia advirtió sobre nuevos ataques contra fábricas de drones y pidió a los habitantes de Kiev evitar zonas militares y edificios administrativos.
Moscú advirtió sobre nuevos ataques contra objetivos militares e industriales en Kiev y recomendó evacuar la capital ucraniana ante una escalada del conflicto.
El Gobierno de Rusia recomendó este domingo a los ciudadanos extranjeros abandonar Kiev “lo antes posible” ante una nueva ofensiva militar sobre la capital ucraniana. La advertencia fue difundida por la Cancillería rusa, que aseguró que el Ejército llevará adelante ataques “sistemáticos” contra instalaciones vinculadas al complejo militar-industrial de Ucrania.
Según el comunicado oficial, los bombardeos serán una respuesta a recientes ataques atribuidos a Ucrania contra territorio ruso, entre ellos uno ocurrido en Starobelsk, donde murieron 21 jóvenes en una residencia estudiantil.
“Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y de las representaciones de organizaciones internacionales, de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a través de un comunicado.
Desde Moscú indicaron que los ataques apuntarán a centros de producción de drones, puestos de mando y espacios vinculados a la toma de decisiones militares ucranianas. Además, acusaron a países occidentales y a especialistas de la OTAN de colaborar con Kiev en operaciones militares y suministro de armamento.
La Cancillería rusa sostuvo también que las acciones ucranianas contra civiles rusos “han colmado la paciencia” del Kremlin y denunció supuestas violaciones al derecho internacional humanitario.
El Ministerio de Defensa ruso informó que en las últimas horas fueron utilizados misiles balísticos Oréshnik, Iskander y Kinzhal, además de misiles de crucero Tsirkón y drones de ataque. Moscú aseguró que los operativos estuvieron dirigidos únicamente contra infraestructura militar y negó haber atacado objetivos civiles.
Sin embargo, la situación genera preocupación internacional por el riesgo de una mayor escalada en Kiev, una ciudad donde aún permanecen miles de civiles y personal diplomático extranjero.
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