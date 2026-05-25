Rusia pidió a extranjeros salir de Kiev "lo antes posible"

Nuevos objetivos militares

Desde Moscú indicaron que los ataques apuntarán a centros de producción de drones, puestos de mando y espacios vinculados a la toma de decisiones militares ucranianas. Además, acusaron a países occidentales y a especialistas de la OTAN de colaborar con Kiev en operaciones militares y suministro de armamento.

17797232261923 Moscú confirmó el uso de misiles hipersónicos en recientes bombardeos.

La Cancillería rusa sostuvo también que las acciones ucranianas contra civiles rusos “han colmado la paciencia” del Kremlin y denunció supuestas violaciones al derecho internacional humanitario.

El Ministerio de Defensa ruso informó que en las últimas horas fueron utilizados misiles balísticos Oréshnik, Iskander y Kinzhal, además de misiles de crucero Tsirkón y drones de ataque. Moscú aseguró que los operativos estuvieron dirigidos únicamente contra infraestructura militar y negó haber atacado objetivos civiles.

Sin embargo, la situación genera preocupación internacional por el riesgo de una mayor escalada en Kiev, una ciudad donde aún permanecen miles de civiles y personal diplomático extranjero.