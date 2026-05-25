Bolivia: siguen los incidentes y el Presidente anunció que reducirá su sueldo

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Bolivia: el Presidente reducirá su sueldo y el de su Gabinete

Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de protestas y bloqueos de rutas registrados en el país del altiplano. "Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en un 50%", señaló durante un discurso en Sucre por el 217º aniversario de la Revolución de Chuquisaca, que marcó el inicio de los movimientos independentistas en América Latina.

El mandatario boliviano también dio a conocer una medida que beneficiará, entre otros, a los transportistas, trabajadores independientes y gremiales, así como artesanos, que hayan tenido problemas con el sistema tributario. "En estos seis meses hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria y, tal vez, con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio y que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones", reconoció.

Paz aseguró que el bloqueo "no es la solución". "El diálogo sí fue creado dentro de la Constitución para poder llevar adelante la patria. Y este Gobierno será, y siempre será, un Gobierno del diálogo con las regiones", agregó.