Bolivia: siguen los incidentes y el Presidente anunció que reducirá su sueldo

Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en el centro de la capital. Rodrigo Paz se redujo el salario a la mitad, en una medida que alcanza al resto de los integrantes del Gabinete.
Miles de manifestantes volvieron a marchar este lunes en el centro de La Paz, donde exigieron la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Los sectores movilizados lanzaron piedras y petardos, mientras que la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
En el inicio de la cuarta semana de bloqueos que provocaron escasez de combustible, alimentos y medicamentos, los incidentes ocurrieron cuando las columnas de El Alto, Pampahasi y otras zonas del país llegaron a la capital boliviana. Los efectivos intentaron despejar algunas calles, lo que derivó en los enfrentamientos.
“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritaban campesinos, obreros y transportistas, que detonaron petardos mientras se dirigían hacia la sede gubernamental. En medio de la marcha contra el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre pasado, la Policía advirtió sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos.
Frente a las protestas y los bloqueos que comenzaron a principios de este mes, con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el Ejecutivo analiza la posibilidad de declarar el estado de sitio o de excepción. Esta medida, utilizada tiempo atrás por otros gobiernos en Bolivia, significa la restricción temporal de ciertos derechos, como la libre circulación o reunión, para restablecer el orden.
Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de protestas y bloqueos de rutas registrados en el país del altiplano. "Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en un 50%", señaló durante un discurso en Sucre por el 217º aniversario de la Revolución de Chuquisaca, que marcó el inicio de los movimientos independentistas en América Latina.
El mandatario boliviano también dio a conocer una medida que beneficiará, entre otros, a los transportistas, trabajadores independientes y gremiales, así como artesanos, que hayan tenido problemas con el sistema tributario. "En estos seis meses hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria y, tal vez, con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio y que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones", reconoció.
Paz aseguró que el bloqueo "no es la solución". "El diálogo sí fue creado dentro de la Constitución para poder llevar adelante la patria. Y este Gobierno será, y siempre será, un Gobierno del diálogo con las regiones", agregó.
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