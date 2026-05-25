Suecia: un colectivo autónomo chocó con un tranvía en su debut con pasajeros

El vehículo sufrió un accidente apenas una hora después de iniciar su servicio. No hubo heridos pero se activó una polémica.
Un colectivo autónomo que comenzaba este lunes a transportar pasajeros en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, protagonizó un insólito accidente al chocar con un tranvía apenas una hora después de iniciar su recorrido. El accidente, que no dejó heridos, reavivó el debate sobre complementación de vasculosos de conducción autónoma en entornos urbanos y ciudades.
El incidente fue confirmado por la empresa de transporte público Västtrafik, responsable del vehículo. Según explicó su vocero, Patrik Chi, el colectivo “frenó y fue alcanzado por detrás por un tranvía”. El choque ocurrió en la zona de Kapellplatsen, en pleno centro de la ciudad, y provocó la interrupción total del tránsito entre ese punto y Vasaplatsen durante varias horas. Hacia el mediodía, las autoridades informaron que la circulación había sido restablecida.
Aunque el vehículo autónomo llevaba semanas circulando en fase de pruebas sin pasajeros, este lunes fue la primera vez que transportaba usuarios en condiciones reales. La inauguración del servicio había sido presentada con entusiasmo por la compañía, cuyo director ejecutivo, Lars Backström, celebró por la mañana el inicio de operaciones como “un paso importante” hacia el futuro del transporte público.
De todos modos, ese entusiasmo se vio empañado rápidamente. El vehículo había iniciado su recorrido a las 10 de la mañana y el accidente se produjo aproximadamente una hora más tarde. A bordo viajaban pocos pasajeros, apenas uno regular, según las autoridades, junto con varios representantes de la empresa que participaban del viaje inaugural.
A pesar del impacto, no se registraron víctimas ni heridos, ni en el autobús ni en el tranvía. Ambos vehículos sufrieron únicamente daños menores en la carrocería. “Obviamente, es un comienzo desafortunado, pero nos alegra que nadie haya resultado herido”, afirmaron desde la empresa en declaraciones a medios locales.
Luego del hecho, el colectivo fue retirado de circulación y trasladado a una cochera para su inspección técnica. La empresa anunció que llevará adelante un análisis exhaustivo para determinar las causas exactas del choque y evaluar posibles ajustes en el sistema.
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