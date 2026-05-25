Suecia: un colectivo autónomo chocó con un tranvía en su debut con pasajeros

De todos modos, ese entusiasmo se vio empañado rápidamente. El vehículo había iniciado su recorrido a las 10 de la mañana y el accidente se produjo aproximadamente una hora más tarde. A bordo viajaban pocos pasajeros, apenas uno regular, según las autoridades, junto con varios representantes de la empresa que participaban del viaje inaugural.

A pesar del impacto, no se registraron víctimas ni heridos, ni en el autobús ni en el tranvía. Ambos vehículos sufrieron únicamente daños menores en la carrocería. “Obviamente, es un comienzo desafortunado, pero nos alegra que nadie haya resultado herido”, afirmaron desde la empresa en declaraciones a medios locales.

Luego del hecho, el colectivo fue retirado de circulación y trasladado a una cochera para su inspección técnica. La empresa anunció que llevará adelante un análisis exhaustivo para determinar las causas exactas del choque y evaluar posibles ajustes en el sistema.