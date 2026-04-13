Beijing presentó un plan para fortalecer vínculos con Taiwán

El paquete también apunta a fortalecer los canales políticos y sociales. Se analiza establecer un mecanismo de comunicación regular entre el Partido Comunista chino y el Kuomintang, principal fuerza opositora en Taiwán.

A su vez, se prevé crear una plataforma institucional para fomentar intercambios entre jóvenes, con el objetivo de generar vínculos a largo plazo.

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En este marco, el presidente chino sostuvo recientemente que, en un mundo que está “lejos de ser pacífico”, la estabilidad en el estrecho de Taiwán resulta “aún más valiosa”.

Un escenario complejo

Taiwán se autogobierna desde 1945, aunque China la considera parte de su territorio. La mayoría de los países mantiene una política ambigua con respecto a la soberanía de la isla que se escindió del gobierno de Beijin tras el triunfo de la revolución comunista que lidero Mao Tse Tung.