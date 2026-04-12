Fin de una era en Hungría: Viktor Orbán cayó tras 16 años en el poder

“Para nosotros el resultado es doloroso”, admitió Orbán ante sus seguidores en Budapest, luego de felicitar a su rival. “Vamos a servir a la nación húngara también desde la oposición”, agregó, en un reconocimiento que selló el final de una era política que había convertido al dirigente en una de las figuras más influyentes -y controvertidas- del continente.

Los datos provisorios mostraron una diferencia contundente en la distribución parlamentaria: Tisza alcanzaba cerca de 136 bancas sobre un total de 199, mientras que Fidesz quedaba relegado a poco más de medio centenar de escaños. Con esa mayoría, el espacio de Magyar queda en condiciones de impulsar reformas profundas, entre ellas la reconstrucción del Estado de derecho y la revisión de normas que, según la oposición, limitaron libertades fundamentales.

Orbán

Un liderazgo en disputa

La derrota de Orbán marca un punto de inflexión para Hungría y para la política europea. Durante más de una década y media, el dirigente construyó un modelo nacionalista, con fuerte concentración de poder, tensiones con la Unión Europea y una política exterior que lo acercó tanto a Moscú como a sectores conservadores de Estados Unidos.

Su figura trascendió las fronteras húngaras y se convirtió en referencia para movimientos de derecha dura a nivel global. Entre sus aliados más visibles figuraron el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin, con quienes mantuvo vínculos políticos y estratégicos.

Sin embargo, ese posicionamiento también alimentó críticas dentro de la Unión Europea, que cuestionó reiteradamente al gobierno húngaro por el deterioro institucional, las restricciones a la prensa y las políticas hacia minorías. Además, Orbán utilizó en varias ocasiones su poder de veto para bloquear decisiones clave del bloque, especialmente en relación con la guerra en Ucrania.

La irrupción de Magyar

En ese contexto emergió con fuerza la figura de Péter Magyar, un dirigente de 45 años que supo integrar el círculo cercano de Fidesz antes de romper con el oficialismo en 2024. En pocos meses, logró consolidar al partido Tisza como una alternativa competitiva, con un discurso centrado en la transparencia, la recuperación institucional y la mejora de servicios públicos.

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Durante la campaña, Magyar definió la elección como una disyuntiva entre “Este u Oeste”, en alusión al rumbo geopolítico del país. Su propuesta apuntó a reinsertar a Hungría en el núcleo de las democracias europeas y recomponer la relación con Bruselas.

El crecimiento de Tisza fue sostenido. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 ya había alcanzado un 30% de los votos, lo que anticipó el potencial de una candidatura que terminó capitalizando el desgaste del oficialismo.

Una elección bajo tensión

La jornada electoral no estuvo exenta de polémicas. Tanto el oficialismo como la oposición denunciaron irregularidades y dejaron abierta la posibilidad de impugnaciones en algunos distritos. Además, el proceso estuvo atravesado por acusaciones cruzadas de injerencia externa.

Mientras sectores de prensa internacional señalaron presuntas maniobras de influencia desde Rusia a favor de Orbán, el propio primer ministro apuntó contra Ucrania y la Unión Europea por intentar incidir en el resultado. Estas tensiones reflejan el peso geopolítico de una elección seguida de cerca tanto en Europa como en Estados Unidos.

Pese a ese clima, la alta participación fue interpretada como una señal de vitalidad democrática. Miles de simpatizantes de Tisza celebraron en las calles de Budapest, anticipando lo que consideraban el inicio de una nueva etapa.

Lo que viene

El triunfo de Magyar abre un escenario de transición que podría redefinir el rumbo de Hungría. Entre los principales desafíos aparecen la recuperación económica, la reconstrucción institucional y la redefinición de la política exterior.

Con mayoría parlamentaria, el nuevo oficialismo tendrá margen para impulsar cambios estructurales, aunque deberá gestionar un país atravesado por divisiones políticas profundas. Al mismo tiempo, la relación con la Unión Europea podría experimentar un giro, con expectativas de mayor cooperación y alineamiento.