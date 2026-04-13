Imagen viral como Jesús: Trump se defiende tras eliminar la publicación

El presidente estadounidense aseguró que la imagen no lo mostraba como Jesucristo sino como “un médico”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó esta tarde que se tratara de una representación de Jesucristo, luego de que publicara una imagen que generó polémica en su red Truth Social.
“No era una representación [de Jesucristo]”, afirmó el mandatario ante la prensa en la Casa Blanca. Según explicó, la imagen buscaba mostrarlo como “un médico” y la vinculó con el trabajo de la Cruz Roja.
La ilustración, creada con inteligencia artificial, mostraba a Trump como una figura que realiza sanaciones mediante una luz que emana de sus manos, acompañado por símbolos como la bandera estadounidense y la Estatua de la Libertad.
El contenido fue eliminado posteriormente, pero no evitó que se multiplicaran las críticas tanto en Estados Unidos como en otros países.
Críticas y repercusiones internacionales
Entre las reacciones, se destacó la del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien cuestionó el contenido del posteo en redes sociales.
“La profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre”, escribió.
Trump también responsabilizó a los medios por la interpretación del mensaje. “Se supone que soy yo como médico curando a la gente. Y sí, hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”, sostuvo.
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