Imagen viral como Jesús: Trump se defiende tras eliminar la publicación

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Críticas y repercusiones internacionales

Entre las reacciones, se destacó la del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien cuestionó el contenido del posteo en redes sociales.

“La profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre”, escribió.

Trump también responsabilizó a los medios por la interpretación del mensaje. “Se supone que soy yo como médico curando a la gente. Y sí, hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”, sostuvo.