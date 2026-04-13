León XIV: "No tengo miedo a la administración Trump"

Este domingo, Trump atacó al Papa en redes sociales, y lo instó a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

“No nos gusta un papa que vaya a decir que está bien tener un arma nuclear… Es un hombre que no cree que debamos estar jugando con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo”, dijo Trump a los periodistas, y añadió: “No soy fan del papa León”.

León XIV, el primer papa estadounidense, se ha vuelto cada vez más enfático sobre la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y la semana pasada condenó la retórica y las amenazas de Trump contra el pueblo de Irán como “verdaderamente inaceptables”.

Ese comentario fue motivado por la amenaza de Trump de que “toda una civilización morirá esta noche” en las horas previas a que se acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán.

Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han invocado a Dios en mensajes públicos durante el conflicto, y Hegseth ha presentado el esfuerzo bélico como respaldado divinamente e incluso ha utilizado justificaciones bíblicas.

En respuesta a los comentarios de Trump, el funcionario del Vaticano, el padre Antonio Spadaro, dijo que Trump estaba atacando “una voz moral” porque “no puede contenerla”.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, dijo Spadaro en X.

“El ataque es una declaración de impotencia… Si León fuera irrelevante, no merecería una palabra. En cambio, se le señala, se le nombra, se le combate: una señal de que su palabra cala hondo”, dijo.