Estados Unidos bloqueará el tráfico marítimo en puertos iraníes

En este contexto, el CENTCOM recomendó a los marinos comerciales mantenerse atentos a los “Avisos a los Navegantes” y establecer contacto con fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 cuando operen en el Golfo de Omán o en las inmediaciones del estrecho. La advertencia busca reducir riesgos operativos ante el nuevo escenario de control militar.

El bloqueo podría tener impacto directo en el comercio global y en el suministro energético, dado el rol estratégico de la región. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, ante el riesgo de una escalada mayor en uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo.