Trump publicó su imagen imitando a Jesús, y luego la bajó

Ahora, Trump publicó una imagen en que en una mano sostiene una esfera luminosa, y en la otra mano se posa sobre la frente de un hombre en lo que parecía ser una cama de hospital, con luz emanando de la cabeza del enfermo. Detrás de él, aparecen símbolos norteamericanos como un águila, fuegos artificiales y la Estatua de la Libertad llenaban la imagen.

Según informó este lunes el diario The Washington Post, la imagen provocó críticas inmediatas de algunos cristianos evangélicos y católicos conservadores que siempre han expresado un apoyo casi constante a las decisiones de Trump.

"No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso, si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta blasfemia INDIGNANTE", escribió Megan Basham, una destacada escritora y comentarista cristiana protestante conservadora, citada por por el Post. "Debe eliminar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios".

Otro destacado católico conservador afín a Trump, Michael Knowles, afirmó que "al presidente le corresponde, tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, independientemente de la intención".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud del Washington Post de comentarios sobre la intención de Trump al publicar la imagen.