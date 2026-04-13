Trump publicó su imagen imitando a Jesús, y luego la bajó

Lo hizo a menos de 24 horas de criticar al Papa León XIV, y en la imagen aparece emanando luces de sus manos, y con la Estatua de La Libertad, de fondo, y aviones militares surcando el espacio
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump publicó esta tarde una imagen en su red social Truth Social que parecía representarlo como Jesuscristo, lo que provocó una ola generalizada de críticas.
Ante la reacción, el propio mandatario “bajó” la publicación de la red social, sin brindar explicaciones ni disculpas.
La polémica imagen de Trump se produjo 24 horas después de que el mandatario criticara a León XIV al que lo instó a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".
“No nos gusta un papa que vaya a decir que está bien tener un arma nuclear… Es un hombre que no cree que debamos estar jugando con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo”, dijo Trump a los periodistas, y añadió: “No soy fan del papa León”
Ahora, Trump publicó una imagen en que en una mano sostiene una esfera luminosa, y en la otra mano se posa sobre la frente de un hombre en lo que parecía ser una cama de hospital, con luz emanando de la cabeza del enfermo. Detrás de él, aparecen símbolos norteamericanos como un águila, fuegos artificiales y la Estatua de la Libertad llenaban la imagen.
Según informó este lunes el diario The Washington Post, la imagen provocó críticas inmediatas de algunos cristianos evangélicos y católicos conservadores que siempre han expresado un apoyo casi constante a las decisiones de Trump.
"No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso, si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta blasfemia INDIGNANTE", escribió Megan Basham, una destacada escritora y comentarista cristiana protestante conservadora, citada por por el Post. "Debe eliminar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios".
Otro destacado católico conservador afín a Trump, Michael Knowles, afirmó que "al presidente le corresponde, tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, independientemente de la intención".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud del Washington Post de comentarios sobre la intención de Trump al publicar la imagen.
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