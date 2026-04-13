Donald Trump afirmó que Irán busca un acuerdo "a toda costa"

El presidente de EE.UU. confirmó contactos directos con Teherán, pero endureció su postura si no hay avances antes del fin del alto el fuego.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán manifestó un fuerte interés en alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de Medio Oriente y confirmó que hubo una comunicación directa desde Teherán hacia la Casa Blanca. La declaración se da en medio de negociaciones abiertas y reaviva las expectativas de una posible salida diplomática en el corto plazo.
Según explicó el mandatario, el contacto se produjo este lunes por la mañana y evidenció la voluntad de la otra parte de avanzar en un entendimiento. “Nos ha llamado la otra parte”, sostuvo Trump ante la prensa, y remarcó que desde Washington también existe predisposición para cerrar un acuerdo que permita desescalar la tensión.
Sin embargo, el líder republicano evitó confirmar si Estados Unidos participará en una nueva ronda de negociaciones antes del vencimiento del alto el fuego, previsto para el 21 de abril. En ese contexto, lanzó una advertencia directa: “Si no se llega a un acuerdo, no les resultará agradable”.
Las declaraciones llegan luego de una escalada reciente, en la que Trump ordenó el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán. La medida apunta a una de las rutas más estratégicas del comercio global y eleva la presión sobre Irán, en un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.
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