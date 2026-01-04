Cómo es la cárcel donde Nicolás Maduro se encuentra preso en Nueva York

Actualmente, el penal alberga unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean 'Diddy' Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada. Allí también estuvieron detenidos Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director de una empresa de seguros médicos en pleno Manhttan, Ghislaine Maxwell, la pareja y socia de Jeffrey Epstein, el magnate acusado por delitos sexuales, y miembros de la organización Al-Qaeda arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.

El exasesor de Donald Trump, Michael Cohen, que permaneció recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los detenidos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

carcelmaduro1 El penal alberga unos 1.200 internos en la actualidad.

La infraestructura del lugar fue objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de 15 grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.

Ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, la cárcel se encuentra estratégicamente emplazada entre oficinas de la fiscalía federal y dos tribunales federales. El complejo está rodeado por estrictas medidas de seguridad, entre ellas barricadas de acero capaces de frenar un camión de más de siete toneladas, sistemas de vigilancia electrónica de última generación y cámaras con capacidad para captar imágenes a gran distancia.

El complejo cuenta con pasillos internos que conectan el penal con edificios judiciales, lo que permite traslados sin exposición pública cuando se trata de presos sensibles.

El lunes, Maduro deberá presentarse ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Está acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento. Dichas acusaciones lo señalan por permitir que Venezuela se convirtiera en un centro logístico para el tráfico de hasta 250 toneladas de droga anuales hacia Estados Unidos.