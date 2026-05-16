Bolivia: se agrava la crisis por los bloqueos y la Argentina envió ayuda humanitaria

ADEMÁS: Otro golpe al bolsillo: cuánto aumentará el boleto de colectivo en junio

Paz, que se enfrenta a numerosas peticiones para que dimita del cargo que asumió hace apenas seis meses, advirtió que habrá consecuencias legales contra quienes intenten quebrar el orden constitucional. "Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel", señaló antes de celebrar su mandato como la ruptura del "partido único" que representaba el Movimiento al Socialismo de Evo Morales.

De hecho, el portavoz del gobierno, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un "plan macabro" supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó al expresidente Evo Morales y a dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el Presidente, "romper la democracia".

2026_05_260511831-scaled Las protestas son encabezadas por la Central Obrera Boliviana.

Crisis en Bolivia: la Argentina envió ayuda humanitaria

El Ejecutivo de Javier Milei envió en las últimas horas ayuda humanitaria a Bolivia en medio de la profunda crisis social y económica que atraviesa el país vecino por bloqueos opositores y protestas en las últimas dos semanas. “A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, informó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.

El diplomático indicó que se trata de una contribución “de carácter humanitario y temporal” que se inscribe en el “auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira”.

Según denunciaron autoridades de la administración boliviana, los bloqueos dejaron mercados semivacíos y hospitales con dificultades para acceder a reservas de oxígeno. El gobierno de Rodrigo Paz aseguró también que al menos tres personas murieron por falta de asistencia médica a raíz de los cortes.