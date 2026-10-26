Tras recibir la notificación, Flávio Bolsonaro denunció a través de un video difundido en las redes sociales una supuesta persecución política y cuestionó el momento en que se tomó la decisión.

“Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó. Sin embargo, la existencia de una motivación política forma parte de su interpretación de los hechos y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial sobre el expediente.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, expresó en la grabación. Según su relato, la orden del juez Alexandre de Moraes había sido firmada durante la noche del domingo 25 y la citación se concretó el lunes 26, cuando abandonaba la residencia donde había visitado a su padre, quien cumple prisión domiciliaria por intento de Golpe de Estado, contra Lula.

Bolsonaro cuestionó los argumentos que, según dijo, fueron utilizados para justificar la restricción de sus viajes. Aseguró que la decisión se apoyó en una declaración atribuida a su hermano Eduardo Bolsonaro, fechada el 23 de octubre, en la que habría planteado la posibilidad de abandonar el país si perdían las elecciones. “Yo nunca dije eso”, sostuvo el senador, al rechazar que esa afirmación pudiera utilizarse como fundamento para impedirle viajar al exterior.

La causa por presunto lavado de dinero continúa bajo investigación del Supremo Tribunal Federal y tiene como involucrados a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz. Por el momento, las medidas informadas incluyen la prohibición de contacto entre ambos, la cancelación de los pasaportes brasileños del senador y la obligación de entregar los documentos de otras nacionalidades dentro del plazo establecido.

La defensa del legislador anticipó que cuestionará la decisión, mientras la controversia suma un nuevo capítulo a la disputa política brasileña en torno a la familia Bolsonaro.