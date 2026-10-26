El gobierno del presidente Javier Milei por ahora no se ha pronunciado tras la victoria del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, en las que derrotó al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien el mandatario argentino había respaldado.

Hasta el momento, ni el presidente argentino ni la Cancillería emitieron alguna comunicación sobre el resultado de los comicios brasileños, pese a que Milei había intervenido activamente en la campaña y expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, según los resultados oficiales con el 100 por ciento de las urnas escrutadas.

Bolsonaro, el candidato opositor, no reconoció este domingo su derrota y anunció que pedirá la anulación de las elecciones. Cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de extender dos horas el horario de votación, tras recoger denuncias sobre problemas en el transporte de electores. El senador afirmó que esa medida “cambió las reglas del juego” durante los comicios y generó una “quiebra total de la igualdad” entre votantes de distintos estados.

Acciones brasileñas se desploman y el dólar se acelera

Los activos financieros brasileños registran fuertes pérdidas tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada marcada por la suba del dólar, el alza de las tasas futuras.

La bolsa de San Pablo detuvo sus operaciones durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera inicialmente un 10% respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de seguridad del mercado, informó en un comunicado B3, el operador bursátil.

Las empresas de Brasil sufren un lunes negativo en los mercados internacionales tras los resultados de la segunda vuelta electoral. Durante las operaciones previas a la apertura, las acciones y los ADRs de compañías brasileñas se hunden entre un 22% y un 29%. Las caídas son encabezadas por Bradesco (-29%), Itaú (-27%) y Petrobras (-21%).

Este pronunciado retroceso reflejó la insatisfacción de los operadores financieros tras la sorpresiva victoria de Lula da Silva frente al senador opositor Flávio Bolsonaro, en el balotaje de este domingo.

El mercado cambiario y los tipos de interés sintieron de inmediato el impacto del resultado político. El dólar exhibe un incremento superior al 12%, quebrando la barrera de los R$5 durante la jornada del lunes.

A su vez, se registra una marcada tensión en las tasas de interés futuras. El contrato DI (Certificado de Depósito Interbancario) para enero de 2027 escaló 52 puntos básicos hasta ubicarse en el 13,983%, mientras que el DI con vencimiento en enero de 2031 avanzó 182 puntos básicos, alcanzando el 14,460%.

Ante el incremento de la volatilidad, la Bolsa de San Pablo debió paralizar la operatoria de futuros. La entidad bursátil había elevado previamente al 15% el límite máximo de caída permitido para el contrato de futuros del índice Ibovespa. Cuando la cotización alcanzó dicho techo de baja en las primeras horas de la operatoria, la negociación del contrato debió ser suspendida.

La turbulencia de la plaza paulista ya había sido anticipada durante la rueda en los mercados asiáticos. En la Bolsa de Tokio, el fondo de inversión NEXT FUNDS Ibovespa cerró con una contracción del 15,07%, lo que implica una pérdida de 49,3 puntos.