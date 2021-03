Boris Johnson habló tras la entrevista de los duques de Sussex

"La mejor cosa que puedo decir es que siempre he tenido la mayor admiración por la reina y el papel unificador que juega en nuestro país y toda la Mancomunidad. En cuanto al resto, todos los otros asuntos relacionados con la familia real, he pasado mucho tiempo sin comentar los asuntos de la familia real y no tengo intención de apartarme de esto hoy", precisó Johnson durante una rueda de prensa.

Más allá de sus declaraciones, fuentes cercanas al primer ministro británico aseguraron que no vio el reportaje. "Es un asunto para el Palacio, pero el primer ministro no ha visto la entrevista", declaró el vocero.

Consultado sobre la pertinencia de la pregunta sobre el color de piel de un bebé por nacer, el portavoz recordó la declaración de Johnson de que el racismo "no tiene cabida en la sociedad".