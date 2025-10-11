China acusó a Washington de "hegemonía y bullying" tras los dichos de Bessent

A través de un comunicado difundido por su embajada en Buenos Aires, el gobierno de Beijing repudió los dichos del funcionario norteamericano, quien había afirmado que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”.

La representación diplomática calificó las palabras de Bessent como “provocadoras” y las vinculó con “la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses”.

Según la nota, estas actitudes reflejan un ánimo de “confrontación e injerencia en los asuntos de otras naciones soberanas”.

China y su relación con América Latina

El comunicado subrayó que China mantiene con América Latina y el Caribe “una cooperación basada en el respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”, y acusó a Estados Unidos de haber intentado durante décadas “imponer su hegemonía” y “controlar a los países de la región”. “Son evidentes sus actos de hegemonía y bullying”, sostuvo el texto.

En uno de sus párrafos más duros, la embajada enfatizó que “América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie” y advirtió que Washington “no puede perturbar la cooperación entre China y la región, un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”.

La respuesta china llega en un contexto de creciente competencia global por la influencia en América Latina, donde Beijing ha expandido su presencia comercial, financiera y tecnológica en los últimos años. La administración Milei, en cambio, ha mostrado un claro alineamiento con Estados Unidos e Israel, lo que ha generado tensiones con el gigante asiático.

“La región tiene derecho a elegir, con independencia y libertad, su propio camino de desarrollo y sus socios en materia de cooperación”, señaló la embajada, que cerró su mensaje con una exhortación directa a Washington: “Sería mejor que deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, y haga aportes reales al desarrollo de la región que dice defender”.