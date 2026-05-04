Inesperada confesión de Shakira durante su show en Brasil: "mantengo sola a mi familia"

Shakira confesión en show de Copacabana

LA PREOCUPACIÓN DE SHAKIRA

William Mebarak, de 94 años, sufrió una Isquemia (reducción o interrupción del flujo sanguíneo a un tejido u órgano) el mismo día que el multitudinario concierto en Copacabana estaba programado. El padre de Shakira estuvo por veinticuatro horas en cuidados intensivos. Sin embargo, la artista internacional bridó su presentación en Río de Janeiro.

“Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos", comentó la cantante, meses atrás, al referirse a las "batallas" de salud que atravesó su padre, del 2022 a la actualidad.