Inesperada confesión de Shakira durante su show en Brasil: "mantengo sola a mi familia"

La artista colombiana habló de su vivencias personales al hacerse cargo sola de la crianza de sus dos hijos con Gerard Piqué. "Trabajo cada día para sustentar a mi familia".
A más de una década de su separación, Shakira sorprendió al contar, en público, que ella se hace cargo de la manutención de sus dos hijos con Gerard Piqué, exfutbolista y actual empresario. La cantante abrió las puertas de su intimidad ante una multitud que la vio en un show y les dedicó su presentación a las madres solteras.
"Saben que, en este país, en Brasil, hay más de veinte millones de madres solteras, sin ayuda. Que tienen que trabajar cada día para sustentar a su familia. Yo soy una de ellas", dijo Shakira, a la multitud que convocó en Copacabana, llevando una de sus manos hacia su pecho.
Luego, la artista recorrió el escenario mientras escuchó el sonar de los aplausos de la gente, del público presente, ante sus dichos. Y, antes de comenzar a interpretar un nuevo tema musical, volvió a alzar la voz y dijo que "este show va dedicado a todas esas mujeres", dejando en claro su postura.
Con estos dichos, es la primeva vez desde que se separó del jugador de fútbol -anunciada públicamente a mediados del 20222, después de más de una década de relación- que se la escucha pronunciar al respecto de los gatos que implica la crianza de los dos hijos que tienen en común.
William Mebarak, de 94 años, sufrió una Isquemia (reducción o interrupción del flujo sanguíneo a un tejido u órgano) el mismo día que el multitudinario concierto en Copacabana estaba programado. El padre de Shakira estuvo por veinticuatro horas en cuidados intensivos. Sin embargo, la artista internacional bridó su presentación en Río de Janeiro.
“Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos", comentó la cantante, meses atrás, al referirse a las "batallas" de salud que atravesó su padre, del 2022 a la actualidad.
comentar