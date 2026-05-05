Confirman la condena para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

“La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”, señalaron desde Amnistía Internacional.

Este nuevo fallo reafirma que el abuso sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena del actor a seis años de prisión en régimen semiabierto.

El actor gozará de un régimen penitenciario semiabierto, beneficio que el Poder Judicial le concede a los no reincidentes-quienes no hayan vuelto a cometer un mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello-con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

Según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil, el régimen semiabierto le permite al condenado salir de prisión tanto para realizar trabajos comunes durante el día en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” como “asistir a cursos profesionales complementarios, de enseñanza secundaria o superior”. Una vez concluida la jornada laboral o de estudio, deberá regresar a prisión.

image Thelma Fardin con el colectivo de actrices.

El caso

En diciembre de 2018, Thelma Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan Darthés, presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo.

Cinco años después, en mayo de 2023, Darthés fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la justicia brasilera. En junio de 2024 el actor fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado.