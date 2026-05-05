Confirman la condena para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil ratificó la pena de seis años de prisión contra el acto por un hecho ocurrido en 2018 y cumplira su condena en un régimen semiabierto.
La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin, cuando la actriz tenía 16 años.
El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos, especial y extraordinario, presentados por la defensa del actor.
Thelma Fardin fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video donde compartió el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años. “Ganamos otra vez”, escribió la actriz.
“La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”, señalaron desde Amnistía Internacional.
Este nuevo fallo reafirma que el abuso sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena del actor a seis años de prisión en régimen semiabierto.
El actor gozará de un régimen penitenciario semiabierto, beneficio que el Poder Judicial le concede a los no reincidentes-quienes no hayan vuelto a cometer un mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello-con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.
Según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil, el régimen semiabierto le permite al condenado salir de prisión tanto para realizar trabajos comunes durante el día en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” como “asistir a cursos profesionales complementarios, de enseñanza secundaria o superior”. Una vez concluida la jornada laboral o de estudio, deberá regresar a prisión.
En diciembre de 2018, Thelma Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan Darthés, presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo.
Cinco años después, en mayo de 2023, Darthés fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la justicia brasilera. En junio de 2024 el actor fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado.
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