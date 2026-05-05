Brasil: alumno entró a una escuela armado, mató a dos empleadas y dejó a varios heridos

Ocurrió en una escuela de Río Branco, estado de Acre, cuando un adolescente de 13 años abrió fuego dentro de la institución. Fue detenido.
Un alumno de 13 años de una escuela pública de Brasil ingresó con un arma, asesinó a dos trabajadoras de la institución y dejó a varios compañeros heridos.
El hecho tuvo lugar en el Instituto São José, ubicado en la ciudad de Rio Branco, capital del estado de Acre. El agresor fue detenido poco después del tiroteo y permanece bajo custodia policial.
A partir de la información del portal G1, el adolescente tomó el arma de su padrastro, se dirigió al colegio durante la tarde y abrió fuego dentro del edificio.
Al escuchar los disparos, algunos los alumnos que estaban en clase huyeron, mientras que otros intentaron protegerse tirándose al suelo.
Dos empleadas, identificadas Alzenir Pereira y Raquel Sales Feitosa, quienes se desempeñaban como inspectoras escolares, fallecieron tras el ataque.
Además, otro trabajador y un estudiante sufrieron heridas leves y fueron trasladados a centros de salud, según informó el gobierno estadual. Tras el aviso a las autoridades, efectivos policiales redujeron al atacante.
En el lugar trabajaron ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), junto con agentes de la Policía Militar y la Policía Civil, incluyendo equipos de la División de Homicidios y Protección Personal y peritos del Instituto Médico Forense. La escena quedó resguardada para la recolección de pruebas.
El comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), coronel Felipe Russo, indicó en declaraciones a Rede Amazônica (Radio Amazónica) que no hay estudiantes en estado grave.
También confirmó que se hallaron varios casquillos y cargadores en el edificio y que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un pasillo.
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