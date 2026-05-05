Brasil: alumno entró a una escuela armado, mató a dos empleadas y dejó a varios heridos

Al escuchar los disparos, algunos los alumnos que estaban en clase huyeron, mientras que otros intentaron protegerse tirándose al suelo.

Dos empleadas, identificadas Alzenir Pereira y Raquel Sales Feitosa, quienes se desempeñaban como inspectoras escolares, fallecieron tras el ataque.

Además, otro trabajador y un estudiante sufrieron heridas leves y fueron trasladados a centros de salud, según informó el gobierno estadual. Tras el aviso a las autoridades, efectivos policiales redujeron al atacante.

En el lugar trabajaron ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), junto con agentes de la Policía Militar y la Policía Civil, incluyendo equipos de la División de Homicidios y Protección Personal y peritos del Instituto Médico Forense. La escena quedó resguardada para la recolección de pruebas.

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El comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), coronel Felipe Russo, indicó en declaraciones a Rede Amazônica (Radio Amazónica) que no hay estudiantes en estado grave.

También confirmó que se hallaron varios casquillos y cargadores en el edificio y que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un pasillo.