Caso Jeffrey Epstein: mas documentos revelan prácticas aberrantes

697cfbbde9ff7162b744dd05 Los documentos de Epstein.

El material forma parte de una entrega de más de 2.000 videos y 180.000 imágenes reunidas por el FBI, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, aprobada en noviembre de 2025 luego de meses de presión pública y política. Las autoridades aclararon que el contenido incluye material enviado por particulares y que no todo fue verificado ni validado como prueba judicial.

Las denuncias

En uno de los documentos, identificado como EFTA00147661, se detalla el testimonio de una persona que afirmó haber sido víctima de abuso sexual en un contexto vinculado a Epstein. En su declaración, la denunciante relató haber presenciado situaciones extremas durante su permanencia en un yate asociado al empresario, describiendo escenas de violencia y prácticas rituales tales como el asesinato y descuartizamiento de bebés. El documento no establece responsables directos ni aporta pruebas concluyentes.

6946350be9ff712a64211141 El FBI reunió el material durante años de investigación.

Desde el Departamento de Justicia, remarcaron que los archivos “pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o presentados de forma fraudulenta”, y que su publicación responde a criterios legales de transparencia, no a una validación del contenido. La inclusión de un testimonio no implica que haya sido corroborado por la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BricsPlusWorld/status/2017665361047654543&partner=&hide_thread=false Model Gabriella Rico Jimenez disappeared after attending a private party thought to be connected to Epstein



She accuses 'them' of 'eating humans'; some Epstein documents talked about such cases pic.twitter.com/egl04LCbwY — BRICS + World (@BricsPlusWorld) January 31, 2026

En paralelo, en redes sociales volvió a circular un video grabado en 2009 en Monterrey, México, donde una modelo denunciaba presuntas prácticas violentas en fiestas privadas vinculadas a élites económicas. El registro no guarda relación judicial directa con los archivos Epstein, aunque suele mencionarse en el mismo contexto.