Donald Trump demandará al conductor de los premios Grammy por un chiste

El comediante vinculó el interés geopolítico del mandatario por Groenlandia con el famoso caso de delincuencia sexual. "Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", lanzó Noah durante la ceremonia.

La respuesta de Trump no tardó en llegar. Realizó un descargo mediante su plataforma Truth Social, calificó al conductor sudafricano de "perdedor total" y aseguró que los premios son "prácticamente imposibles de ver".

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre y patético presentador sin talento", escribió el mandatario, donde negó enfáticamente haber visitado la isla privada de Epstein. "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí", sostuvo.

El cruce se produce apenas días después de la desclasificación de más de tres millones de documentos relacionados con Epstein, en los que se menciona a diversas figuras de la élite mundial, aunque Trump insiste en que su relación con el financiero terminó años atrás.