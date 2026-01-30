Caso Jeffrey Epstein: El departamento de Justicia de EEUU publicó nuevos archivos que mencionan a Trump

Según la documentación difundida, Trump es mencionado en una serie de denuncias inquietantes que involucran a menores de edad. Entre los señalamientos figura una acusación que lo vincula con abusos cometidos contra una niña de entre 13 y 14 años, aunque los propios archivos aclaran que ese material no cuenta con validación oficial por parte del FBI.

Los documentos también indican que el mandatario habría organizado eventos privados del estilo “Calendar Girls” en su mansión "Mar-a-Lago", donde Epstein le habría facilitado la presencia de chicas que luego eran subastadas. Estas referencias aparecen como parte de los archivos dados a conocer y no constituyen conclusiones judiciales.

Trum y Elpstein.jpg Donald Trump, Jeffrey Epstein y sus respectivas parejas (Archivo)

Asimismo, uno de los registros, identificado como EFTA01660679, describe prácticas de control y evaluación abusivas a las que habrían sido sometidas las menores, según consta en el expediente difundido por el Departamento de Justicia.

La publicación de este nuevo material vuelve a poner en el centro de la escena el caso Epstein y genera fuerte impacto por la gravedad de las acusaciones y por la mención de una figura de máximo nivel político, en un contexto donde las autoridades remarcan que parte de la información divulgada no fue corroborada por los organismos federales.

¿Quien era Jeffrey Epstein?

Epstein se ahorcó en prisión. Epstein se ahorcó en prisión.

Jeffrey Epstein fue un magnate financiero estadounidense acusado de haber montado una red de explotación sexual de menores que involucró a figuras poderosas del mundo político, económico y social. Su nombre volvió al centro de la escena tras nuevas revelaciones judiciales y cruces públicos que lo vinculan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su fallecimiento ocurrió en medio de una investigación que lo señalaba como el eje de un sistema de abusos sostenido durante años, con decenas de víctimas adolescentes.

Nacido en Nueva York en 1953, Epstein inició su carrera como docente y luego ingresó al mundo financiero de la mano del banco "Bear Stearns". Con el tiempo fundó firmas de inversión y asesoramiento que le permitieron construir una fortuna y relacionarse con empresarios, políticos y miembros de la realeza. Entre sus vínculos más conocidos figuraron el príncipe británico Andrés y otros nombres de alto perfil.

La primera denuncia formal en su contra se presentó en 2005, cuando una menor de 14 años lo acusó de abuso sexual en su mansión de Palm Beach. Según la Justicia estadounidense, Epstein captaba adolescentes con promesas de dinero y las sometía a abusos, además de pagar a algunas víctimas para que reclutaran a otras menores, conformando una red sistemática de explotación.

En 2008, tras un acuerdo judicial ampliamente cuestionado, se declaró culpable de cargos menores en Florida y recibió una condena leve que incluyó un régimen de salidas laborales, lo que le permitió pasar gran parte del día fuera de la cárcel. Años después, fue registrado como delincuente sexual de alto riesgo.

El caso volvió a tomar impulso en 2019, cuando Epstein fue arrestado nuevamente por delitos federales. Durante los allanamientos a sus propiedades se secuestró abundante material que reforzó las sospechas sobre la magnitud de la red. Semanas después, fue hallado muerto en su celda, en un episodio que generó controversias y sospechas a nivel internacional.