El lado más oscuro de Michael Jackson revelado por un documental

Los audios, adelantados por New York Post, , muestran al artista hablando en primera persona sobre su vínculo con niños, en frases que hoy generan incomodidad y debate. Si bien no constituyen nuevas pruebas judiciales, sí aportan contexto sobre su forma de expresarse en la intimidad.

Frases inquietantes

En uno de los fragmentos más comentados, Jackson afirma que los niños buscan contacto físico con él y que suelen encariñarse. También reconoce que esa cercanía le generó problemas a lo largo de su carrera, las grabaciones no habían sido conocidas durante el proceso judicial.

El documental también aborda la relación con Gavin Arvizo, el menor que lo denunció, e incluye imágenes inéditas de encuentros privados en el rancho Neverland, ubicado en California, donde compartían tiempo sin la presencia de otros adultos.

En el juicio, Jackson fue absuelto de 14 cargos, entre ellos abuso sexual infantil, suministro de alcohol a un menor y conspiración. El fallo cerró la causa en términos legales pero no el debate social que lo rodeó desde entonces.

La relación de Michael Jackson con Jeffrey Epstein

La reaparición de este material coincide con la reciente mención del nombre del cantante en archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein. Contexto que reavivó el interés público sobre su historia personal, aun después de su muerte en 2009.