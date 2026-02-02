General |

El lado más oscuro de Michael Jackson revelado por un documental

Una serie británica incluye grabaciones inéditas donde el cantante habla de su vínculo con niños, en relación con el juicio penal por abuso sexual infantil que tuvo lugar en 2005.

Una nueva serie documental volvió a poner bajo la lupa la figura de Michael Jackson a partir de la inclusión de grabaciones privadas que hasta ahora no habían sido difundidas. El proyecto está a cargo de Wonderhood Studios y se centra en el juicio penal que enfrentó el músico en 2005, cuando fue acusado de abuso sexual infantil y posteriormente absuelto.

Los audios, adelantados por New York Post, , muestran al artista hablando en primera persona sobre su vínculo con niños, en frases que hoy generan incomodidad y debate. Si bien no constituyen nuevas pruebas judiciales, sí aportan contexto sobre su forma de expresarse en la intimidad.

697fbd7459bf5b4dc8666120
En los registros, el 'rey del pop' expone su particular relación con los menores de edad.

Frases inquietantes

En uno de los fragmentos más comentados, Jackson afirma que los niños buscan contacto físico con él y que suelen encariñarse. También reconoce que esa cercanía le generó problemas a lo largo de su carrera, las grabaciones no habían sido conocidas durante el proceso judicial.

ADEMÁS: Caso Jeffrey Epstein: Departamento de Justicia de EEUU publicó nuevos archivos

El documental también aborda la relación con Gavin Arvizo, el menor que lo denunció, e incluye imágenes inéditas de encuentros privados en el rancho Neverland, ubicado en California, donde compartían tiempo sin la presencia de otros adultos.

wonderhood-studios-https-wonderhoodstudios-com-120074019
El programa documenta el juicio judicial de 2005, centrado en su amistad con Gavin Arvizo, un sobreviviente de cáncer que lo acusó de abuso sexual.

En el juicio, Jackson fue absuelto de 14 cargos, entre ellos abuso sexual infantil, suministro de alcohol a un menor y conspiración. El fallo cerró la causa en términos legales pero no el debate social que lo rodeó desde entonces.

wonderhood-studios-https-wonderhoodstudios-com-120074021
Una imagen borrosa muestra a una figura oscura sosteniendo un paraguas y a un niño con jardinero amarillo de pie a su lado.

La relación de Michael Jackson con Jeffrey Epstein

La reaparición de este material coincide con la reciente mención del nombre del cantante en archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein. Contexto que reavivó el interés público sobre su historia personal, aun después de su muerte en 2009.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/remarks/status/2002127273034723843?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002127273034723843%7Ctwgr%5Ea2609696814a00d8612659561e960585bafc69ce%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F578040-aparece-nueva-tanda-archivos-epstein&partner=&hide_thread=false

