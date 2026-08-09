Cazas F-16 interceptaron aeronaves que ingresaron al espacio aéreo restringido de Trump

El operativo ocurrió en Bedminster mientras el presidente estadounidense se encontraba en Nueva Jersey y regían restricciones especiales por su presencia y un torneo de golf.
Cazas F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron este domingo varias aeronaves que ingresaron sin autorización al espacio aéreo restringido de Bedminster, Nueva Jersey, cerca del club de golf de Donald Trump. El operativo se desplegó mientras estaban vigentes restricciones temporales de vuelo establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a la presencia del presidente estadounidense en la zona.
Las limitaciones también estaban relacionadas con la realización del torneo LIV Golf Nueva York, que se desarrolló durante el fin de semana en instalaciones cercanas. NORAD había advertido previamente que reforzaría la vigilancia sobre Bedminster y que podía recurrir tanto a aeronaves de combate como a sistemas terrestres para detectar y responder ante posibles incursiones. La medida forma parte del dispositivo de seguridad utilizado durante los desplazamientos presidenciales y otros eventos de relevancia.
Tras el operativo, NORAD volvió a remarcar la importancia de que los pilotos consulten las restricciones vigentes antes de cada vuelo. "Comprueben los avisos aeronáuticos antes de cada vuelo", fue el mensaje dirigido a los aviadores para evitar ingresos accidentales en zonas protegidas. Cuando se produce una intercepción, existen protocolos para identificar a la aeronave y ordenar su salida del área, con las frecuencias internacionales de emergencia 121.5 y 243.0 disponibles para recibir instrucciones.
El episodio ocurrió pocos días después de otro incidente relacionado con la seguridad aérea durante los desplazamientos de Trump. El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el mandatario, voló a menos de una milla de un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington. La FAA confirmó una reducción temporal de la separación entre ambas aeronaves y comenzó a revisar las circunstancias del episodio.
La seguridad del espacio aéreo en Washington ya había quedado bajo especial atención después del accidente del 29 de enero de 2025, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército chocó con un avión de pasajeros de American Airlines y murieron las 67 personas a bordo de ambas aeronaves. El incidente de Nueva Jersey no dejó consecuencias adicionales reportadas, pero volvió a poner de relieve la necesidad de coordinar los vuelos civiles con los dispositivos de protección presidencial.
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