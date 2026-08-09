Cazas F-16 interceptaron aeronaves que ingresaron al espacio aéreo restringido de Trump

Las limitaciones también estaban relacionadas con la realización del torneo LIV Golf Nueva York, que se desarrolló durante el fin de semana en instalaciones cercanas. NORAD había advertido previamente que reforzaría la vigilancia sobre Bedminster y que podía recurrir tanto a aeronaves de combate como a sistemas terrestres para detectar y responder ante posibles incursiones. La medida forma parte del dispositivo de seguridad utilizado durante los desplazamientos presidenciales y otros eventos de relevancia.