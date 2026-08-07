Migración en Estados Unidos: Donald Trump endurece las visas para frenar el "turismo de nacimiento"

La medida también apunta contra quienes, según la administración, intervienen en la organización de esos viajes.

“Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito”, sostuvo Trump ante periodistas en el Salón Oval.

Un derecho protegido por la Constitución

El conflicto se encuentra directamente relacionado con la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece el principio de ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadounidense, con determinadas excepciones.

La norma fue incorporada después de la Guerra de Secesión y tuvo como uno de sus objetivos centrales garantizar los derechos de ciudadanía de los antiguos esclavos.

La interpretación de ese principio volvió a ser respaldada por la Corte Suprema el pasado 30 de junio. En esa oportunidad, los jueces sostuvieron que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran allí de manera ilegal o temporal están bajo jurisdicción estadounidense y adquieren la ciudadanía desde su nacimiento.

Por ese motivo, la nueva estrategia de Trump apunta principalmente a impedir el ingreso de las personas que viajen con ese propósito, en lugar de modificar directamente el reconocimiento de ciudadanía una vez producido el nacimiento.

Las autoridades consulares estadounidenses ya cuentan con facultades para rechazar una visa cuando consideran que el solicitante pretende viajar al país para dar a luz. El nuevo decreto busca reforzar ese mecanismo y ampliar los controles.

El gobierno amplía las restricciones

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump en materia migratoria, también defendió la iniciativa y anticipó que la medida tendrá un alcance más amplio.

Según explicó, el decreto contempla restricciones para los hijos de integrantes de “organizaciones terroristas extranjeras” y para determinadas personas que actúen en representación o bajo influencia de gobiernos extranjeros.

Desde la Casa Blanca sostienen que el objetivo es impedir que personas que no deberían acceder a determinados beneficios puedan obtenerlos mediante el nacimiento de sus hijos en Estados Unidos.

El anuncio se suma a una batería de medidas impulsadas por Trump para restringir la inmigración y aumentar el control sobre las personas que ingresan al país.

Entre las políticas adoptadas por su administración también se encuentran los planes para intensificar la expulsión de inmigrantes indocumentados y la eliminación o modificación de programas de protección temporal para ciudadanos de distintos países.

La nueva ofensiva sobre la ciudadanía por nacimiento promete, además, generar otra disputa judicial, debido a que el alcance de la medida deberá ser analizado frente a las garantías establecidas por la Constitución estadounidense.