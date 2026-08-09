Preocupación por la salud de Joe Biden: su hijo reveló que el cáncer avanzó

Fortaleza de Joe Biden

Hunter Biden destacó la fortaleza de su padre frente a la enfermedad y lamentó que el exmandatario tienda a no exteriorizar sus dificultades. “Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más”, sostuvo.

A pesar de la gravedad del cuadro, el hijo del expresidente afirmó que Biden conserva su determinación. “Él sigue aquí y sigue creyendo en el país”, señaló, y agregó que mantiene la convicción de que Estados Unidos necesita “volver al combate” frente a la fuerte polarización política.

El estado de salud del exmandatario había sido uno de los principales temas de debate durante su último tramo en la Casa Blanca. Biden, que gobernó entre 2021 y 2025, recibió cuestionamientos constantes por su edad y por sus condiciones para continuar al frente del Ejecutivo. La situación quedó expuesta especialmente durante el debate presidencial de junio de 2024 frente a Donald Trump.

En ese sentido, su esposa, Jill Biden, recordó recientemente aquel episodio durante una entrevista con CBS News Sunday Morning. “Estaba asustada porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”, relató. La ex primera dama incluso admitió que llegó a pensar que el entonces presidente estaba sufriendo un derrame cerebral al observar su desempeño durante el debate.

La actuación de Biden frente a Trump profundizó las dudas dentro del Partido Demócrata y terminó desembocando en su decisión de abandonar la carrera por la reelección. Su lugar fue ocupado por su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, quien finalmente perdió las elecciones frente al republicano.

Hunter Biden también habló durante la entrevista sobre uno de los episodios más controvertidos del final de la presidencia de su padre: el indulto que Biden le concedió antes de dejar el poder. Hunter había sido declarado culpable por posesión ilegal de armas y enfrentaba además un proceso por delitos fiscales.

El hijo del expresidente se mostró agradecido por aquella decisión, aunque reconoció que el perdón presidencial no fue beneficioso para el legado político de su padre. Las revelaciones sobre su estado de salud vuelven a colocar a Joe Biden en el centro de la escena, esta vez por el avance de una enfermedad que, según su propio hijo, se ha vuelto cada vez más dolorosa y debilitante.