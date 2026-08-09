Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Trump

El primer ministro israelí se mostró en contra del proyecto del presidente estadounidense. Dijo que sus tropas no se irán de Gaza hasta que el grupo Hamás se haya desarmado por completo.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmado por completo.
"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo 'desarme de Hamás', me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas", aseguró en un video publicado en redes sociales.
Netanyahu explicó que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. "Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas", argumentó.
"La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses", expresó, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las "amenazas" existentes contra Israel y sus ciudadanos.
Asimismo, Netanyahu reiteró que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. "Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", señaló, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.
En tanto, el premier israelí dijo sentir un gran aprecio" por Trump. "Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar nuevamente: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares", subrayó.