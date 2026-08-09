Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos para Gaza impulsado por Trump

Asimismo, Netanyahu reiteró que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. "Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", señaló, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

En tanto, el premier israelí dijo sentir un gran aprecio" por Trump. "Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar nuevamente: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares", subrayó.