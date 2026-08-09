Tragedia en Río de Janeiro: cuatro personas murieron al estrellarse un helicóptero

Una familia colombiana había viajado a la ciudad para festejar los 15 años de una adolescente cuando un vuelo panorámico terminó con cuatro víctimas en una zona boscosa.
Un vuelo turístico en helicóptero terminó en tragedia en Río de Janeiro, donde murieron el piloto y tres integrantes de una familia colombiana que había viajado a la ciudad para celebrar los 15 años de una adolescente. Las víctimas eran una abuela, su hija y su nieta, según confirmó la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez. La aeronave cayó en una zona boscosa cercana a Vista China, de difícil acceso para los equipos de emergencia.
La familia estaba integrada por seis personas y tuvo que dividirse en dos grupos porque el helicóptero tenía capacidad para tres pasajeros. Las tres mujeres realizaron el primer vuelo mientras la adolescente permaneció en el hangar junto a sus padres, Victor Manrique y Daniela Castañeda, a la espera de abordar otra aeronave. Sin embargo, ese segundo vuelo nunca llegó a despegar y el accidente provocó la muerte de las tres integrantes de la familia y del piloto.
El helicóptero se estrelló en un sector de terreno escarpado, con acantilados que complicaron el trabajo de los rescatistas. "El helicóptero se estrelló en una zona boscosa muy escarpada, con acantilados abruptos, donde solo es posible trabajar utilizando técnicas de cuerda y equipo de seguridad", explicó el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos. El impacto también provocó un incendio por la explosión del combustible, que fue controlado por los equipos de emergencia.
El operativo involucró a 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas, que trabajaron durante varias horas en el área de difícil acceso. Tras la tragedia, el alcalde Eduardo Cavaliere informó que solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil reforzar los controles sobre los vuelos turísticos en helicóptero.
El pedido se produce pocos meses después de otro accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, cuando una colisión entre dos helicópteros dejó seis muertos en junio. Los vuelos panorámicos son una actividad habitual entre los turistas que visitan la ciudad para observar desde el aire sus principales atractivos naturales y urbanos. Ahora, la tragedia volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y los controles sobre este tipo de recorridos.
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