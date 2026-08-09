Tragedia en Río de Janeiro: cuatro personas murieron al estrellarse un helicóptero

Una familia colombiana había viajado a la ciudad para festejar los 15 años de una adolescente cuando un vuelo panorámico terminó con cuatro víctimas en una zona boscosa.

Un vuelo turístico en helicóptero terminó en tragedia en Río de Janeiro, donde murieron el piloto y tres integrantes de una familia colombiana que había viajado a la ciudad para celebrar los 15 años de una adolescente. Las víctimas eran una abuela, su hija y su nieta, según confirmó la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez. La aeronave cayó en una zona boscosa cercana a Vista China, de difícil acceso para los equipos de emergencia.