El furcio de Milei en Chile: "Nunca nuestro modelo funcionó"

Después de la corrección, el mandatario continuó con su exposición y volvió a defender las principales líneas de su programa económico. En ese contexto, sostuvo que no modificará el rumbo de las políticas aplicadas por su Gobierno frente a las presiones políticas.

Durante su presentación, Milei también cuestionó la cobertura de los medios de comunicación argentinos. “Resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”, sostuvo.

Javier Milei durante su exposición en el Foro de Madrid, en Santiago de Chile.

El discurso del Presidente también incluyó cuestionamientos dirigidos a distintos dirigentes políticos, entre ellos, apuntó contra al Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y realizó reproches al expresidente Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión.

En otro tramo de su exposición, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad” y volvió a confrontar con sus adversarios políticos, a quienes calificó como “zurdos mugrosos”.

El Presidente planteó la necesidad de que los sectores identificados con las denominadas “ideas de la libertad” profundicen su coordinación a nivel regional.