Internacionales |

China presenta el tren más rápido del mundo: alcanza 453 km/h

El CR450, presentado por China Railway Rolling Stock Corporation, superó los 450 km/h en pruebas recientes. Se perfila como el tren más rápido del mundo y podría cambiar la manera de viajar.

El CR450 es un tren de alta velocidad desarrollado por China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). En pruebas recientes, alcanzó 453 km/h, superando así a su antecesor, el CR400 Fuxing, que opera a 350 km/h.

Su velocidad operativa proyectada es de 400 km/h, lo que significa que funcionará normalmente a esa velocidad, pero puede superar los 450 km/h en condiciones de prueba. Esto lo coloca como el tren más rápido del mundo en circulación y pruebas.

El desarrollo de este modelo refleja el avance tecnológico de China en transporte ferroviario y marca un paso más en su estrategia por dominar el sector a nivel global.

China muestra en movimiento al tren más rápido del mundo China ha iniciado las pruebas de

Características principales

  • Velocidad máxima de prueba: 453 km/h

  • Velocidad operativa: 400 km/h

  • Fabricante: China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC)

  • Ruta de prueba: entre Shanghái y Chengdu

El CR450 combina aerodinámica avanzada, sistemas de seguridad de última generación y tecnología de propulsión eléctrica eficiente. Esto permite que sea más rápido, estable y seguro que modelos anteriores.

ADEMÁS: El huracán Melissa alcanza categoría 5 y pone en vilo a Jamaica y Cuba

El ingreso del CR450 en el transporte comercial promete reducir significativamente los tiempos de viaje de larga distancia, ofreciendo una alternativa más rápida al avión y más ecológica que otros medios.

Se espera que comience a operar para pasajeros alrededor de 2026, en rutas estratégicas dentro de China, y su desarrollo podría motivar a otros países a invertir en trenes de alta velocidad, impulsando la competencia global.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados