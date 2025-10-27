China presenta el tren más rápido del mundo: alcanza 453 km/h

Su velocidad operativa proyectada es de 400 km/h, lo que significa que funcionará normalmente a esa velocidad, pero puede superar los 450 km/h en condiciones de prueba. Esto lo coloca como el tren más rápido del mundo en circulación y pruebas.

El desarrollo de este modelo refleja el avance tecnológico de China en transporte ferroviario y marca un paso más en su estrategia por dominar el sector a nivel global.

Características principales

Velocidad máxima de prueba: 453 km/h

Velocidad operativa: 400 km/h

Fabricante: China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC)

Ruta de prueba: entre Shanghái y Chengdu

El CR450 combina aerodinámica avanzada, sistemas de seguridad de última generación y tecnología de propulsión eléctrica eficiente. Esto permite que sea más rápido, estable y seguro que modelos anteriores.

El ingreso del CR450 en el transporte comercial promete reducir significativamente los tiempos de viaje de larga distancia, ofreciendo una alternativa más rápida al avión y más ecológica que otros medios.

Se espera que comience a operar para pasajeros alrededor de 2026, en rutas estratégicas dentro de China, y su desarrollo podría motivar a otros países a invertir en trenes de alta velocidad, impulsando la competencia global.