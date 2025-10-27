China presenta el tren más rápido del mundo: alcanza 453 km/h

El CR450, presentado por China Railway Rolling Stock Corporation, superó los 450 km/h en pruebas recientes. Se perfila como el tren más rápido del mundo y podría cambiar la manera de viajar.
El CR450 es un tren de alta velocidad desarrollado por China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). En pruebas recientes, alcanzó 453 km/h, superando así a su antecesor, el CR400 Fuxing, que opera a 350 km/h.
Su velocidad operativa proyectada es de 400 km/h, lo que significa que funcionará normalmente a esa velocidad, pero puede superar los 450 km/h en condiciones de prueba. Esto lo coloca como el tren más rápido del mundo en circulación y pruebas.
El desarrollo de este modelo refleja el avance tecnológico de China en transporte ferroviario y marca un paso más en su estrategia por dominar el sector a nivel global.
Velocidad máxima de prueba: 453 km/h
Velocidad operativa: 400 km/h
Fabricante: China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC)
Ruta de prueba: entre Shanghái y Chengdu
El CR450 combina aerodinámica avanzada, sistemas de seguridad de última generación y tecnología de propulsión eléctrica eficiente. Esto permite que sea más rápido, estable y seguro que modelos anteriores.
El ingreso del CR450 en el transporte comercial promete reducir significativamente los tiempos de viaje de larga distancia, ofreciendo una alternativa más rápida al avión y más ecológica que otros medios.
Se espera que comience a operar para pasajeros alrededor de 2026, en rutas estratégicas dentro de China, y su desarrollo podría motivar a otros países a invertir en trenes de alta velocidad, impulsando la competencia global.
