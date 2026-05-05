Internacionales |

Estados Unidos quiere reabrir el estrecho de Ormuz "sin minas ni peajes"

Washington insiste en normalizar el tránsito en el estrecho de Ormuz mientras aumenta la presión sobre Irán, que rechaza negociar bajo sanciones.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguro este miércoles que “Nuestra preferencia es que el estrecho de Ormuz se abra, como se supone que debe estar, abierto, de vuelta como era antes”,

El funcionario norteamiercano, en conferencia de prensa detalló que buscan una vía sin restricciones: “Sin minas en el agua. Sin que nadie pague peajes”.

Embed - LIVE: White House press briefing with Marco Rubio

El paso marítimo es estratégico para el comercio global, especialmente para el transporte de petróleo, lo que explica la presión internacional por garantizar su operatividad.

Rubio también anticipó una escalada en las medidas contra Teherán. “Cada día que el conflicto continúa, la presión sobre Irán seguirá aumentando”, advirtió.

La postura estadounidense se apoya en la idea de que Washington mantiene una posición de fuerza. “Estados Unidos tiene todas las cartas en la mano”, sostuvo el secretario.

17569227560892
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Desde Teherán, el mensaje fue contundente. El presidente Masoud Pezeshkian descartó cualquier negociación bajo las condiciones actuales al afirmar que los norteamericanos "aplican máxima presión y esperan que nos sentemos a negociar. Esa ecuación es imposible e irrealizable”, afirmó.

La tensión se profundiza además por la decisión iraní de mantener cerrado el estrecho hasta que se levante el bloqueo naval estadounidense. Incluso, advirtieron que cualquier buque que se acerque podría ser considerado enemigo.

ADEMÁS: Irán lanzó dos misiles que impactaron contra una fragata de EEUU

En paralelo, el presidente Donald Trump prorrogó el alto el fuego vigente, mientras ordenó mantener el despliegue militar en la zona. Además, lanzó el denominado “Proyecto Libertad”, una operación para liberar embarcaciones retenidas, que incluye buques de guerra, aeronaves y miles de efectivos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados