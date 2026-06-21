Colombia va a las urnas: elige presidente entre De la Espriella y Cepeda

El proceso electoral cuenta con 2.600 miembros de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el acompañamiento de 1.500 delegados internacionales de 26 organizaciones y misiones técnicas que buscan verificar el transcurso normal de los comicios. De igual forma, un total de 400.000 testigos acreditados por las dos campañas harán presencia en las 122.000 mesas instaladas en diferentes regiones del país, según el registrador nacional Hernán Penagos.

Se espera que en esta segunda vuelta de elecciones participen los mismos 23,9 millones de colombianos que ejercieron su derecho al voto fuera y dentro del país durante la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, y que constituye la participación electoral más alta de los últimos años.

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Balotaje en Colombia: las propuestas de los candidatos

Los resultados de la primera vuelta dieron como ganador al abogado colombo-estadounidense De la Espriella, conocido como “El Tigre”, que obtuvo 10.361.499 votos y tiene entre sus propuestas reforzar la relación con EE.UU. y restablecer las relaciones con Israel para intensificar la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales.

"Estoy tranquilo, pero concentrado. Hay que estar ahí encima, porque enfrentamos a una mafia, una banda criminal que está usando el presupuesto del Estado para comprar conciencias", aseguró en las horas previas al balotaje.

Por su parte, el senador Cepeda, que consigue 9.688.361 votos, propone continuar las reformas sociales iniciadas por el presidente Petro e insiste en buscar la paz a través del diálogo, la protección de los recursos naturales y establecer un sistema nacional anticorrupción.

"Les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social y no volver al pasado de violencia, de ausencia de libertades en Colombia", publicó en sus redes sociales.