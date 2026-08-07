Milei se reunió con Felipe VI en Colombia: "Su majestad, qué placer verlo"

Un doctorado honoris causa

Antes de continuar con las actividades oficiales, Milei recibió un doctorado honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali (USC). La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali y contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, empresarios e invitados especiales.

El rector de la institución, Carlos Andrés Pérez Galindo, explicó que el reconocimiento se fundamentó tanto en la trayectoria del mandatario argentino como en su gestión al frente del Gobierno y en una exposición que brindó ante la comunidad académica.

“El doctor Milei hizo una disertación muy interesante sobre la necesidad de diferenciar lo que es justo, lo correcto y los valores dentro de la política; de privilegiar el ejercicio público a través del bien común”, señaló el rector, quien consideró un orgullo que el Presidente argentino pase a integrar la comunidad de egresados de la universidad.

Defensa del rumbo económico

Milei agradeció la distinción y aprovechó el escenario académico para defender nuevamente el rumbo económico de su administración. Sostuvo que la experiencia argentina puede convertirse en una referencia para otros países de la región y expresó su confianza en la gestión que comenzará De la Espriella.

“Nosotros, al momento de asumir la responsabilidad al frente del Gobierno, enfrentábamos la peor crisis de la historia de Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario peor al de antes de 1975. Hoy cambiamos la economía y ahora sabemos que el presidente Abelardo lo logrará”, afirmó.