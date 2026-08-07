Milei se reunió con Felipe VI en Colombia: "Su majestad, qué placer verlo"

Javier Milei mantuvo una intensa jornada diplomática en Cali, donde se reunió con el rey Felipe VI y con el canciller israelí Gideon Sa’ar, y recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Santiago de Cali.
El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una intensa agenda internacional en la ciudad colombiana de Cali, donde se encuentra para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo Abelardo de la Espriella. En el marco de su visita, el jefe de Estado argentino se reunió con el rey de España, Felipe VI, en el que constituyó el primer encuentro oficial entre ambos luego del Mundial de Fútbol, en el que la selección española se consagró campeona y la Argentina terminó como subcampeona.
“Su majestad, qué placer verlo”, le expresó Milei al recibir al monarca español en la Casa de la Cultura de Cali. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
La reunión se produjo en una jornada cargada de actividades para el mandatario argentino, que previamente había mantenido un encuentro bilateral con De la Espriella, el dirigente ultraderechista que asumirá la Presidencia de Colombia.
La agenda internacional de Milei incluyó además un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con quien mantuvo una reunión bilateral en medio de la actividad diplomática desarrollada durante su estadía en Colombia.
Antes de continuar con las actividades oficiales, Milei recibió un doctorado honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali (USC). La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali y contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, empresarios e invitados especiales.
El rector de la institución, Carlos Andrés Pérez Galindo, explicó que el reconocimiento se fundamentó tanto en la trayectoria del mandatario argentino como en su gestión al frente del Gobierno y en una exposición que brindó ante la comunidad académica.
“El doctor Milei hizo una disertación muy interesante sobre la necesidad de diferenciar lo que es justo, lo correcto y los valores dentro de la política; de privilegiar el ejercicio público a través del bien común”, señaló el rector, quien consideró un orgullo que el Presidente argentino pase a integrar la comunidad de egresados de la universidad.
Milei agradeció la distinción y aprovechó el escenario académico para defender nuevamente el rumbo económico de su administración. Sostuvo que la experiencia argentina puede convertirse en una referencia para otros países de la región y expresó su confianza en la gestión que comenzará De la Espriella.
“Nosotros, al momento de asumir la responsabilidad al frente del Gobierno, enfrentábamos la peor crisis de la historia de Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario peor al de antes de 1975. Hoy cambiamos la economía y ahora sabemos que el presidente Abelardo lo logrará”, afirmó.
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