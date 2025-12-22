Conmoción en Estados Unidos: juzgan a dos adolescentes que asesinaron a una chica de 14 años

La madre de la víctima, Ashley Troy, denunció la desaparición al día siguiente. El cuerpo calcinado fue hallado por un transeúnte el 2 de diciembre a las 11 de la mañana. La identificación inicial se hizo mediante el calzado y el patinete eléctrico de la adolescente, encontrados cerca del lugar. “Cada nueva oleada de dolor me recuerda que mi hija fue asesinada. Es mi peor pesadilla”, declaró Ashley.

Danika Jade Troy, de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en una zona boscosa.

Acusación y proceso judicial

La fiscalía estatal informó que ambos jóvenes fueron imputados por homicidio premeditado en primer grado. Después de ser detenidos, permanecieron en un centro juvenil y luego fueron trasladados a la cárcel del condado de Santa Rosa, sin derecho a fianza.

El crimen habría sido planificado tras un conflicto en redes sociales en noviembre, donde Troy habría llamado a Williams “inútil” y “pandillero”. Según declaraciones de la madre, la víctima conocía a los sospechosos y uno de ellos la habría engañado para que se encontrara con ellos bajo la falsa impresión de interés romántico.

Las autoridades aún investigan los detalles del ataque y advierten que el caso sigue abierto. Este hecho, que sacudió a la comunidad local, genera alarma por la violencia entre adolescentes y la participación de menores en crímenes graves.