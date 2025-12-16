Internacionales |

Qué hizo el hijo de Rob Reiner tras el crimen de sus padres: los datos que investiga la Justicia

La investigación judicial reveló nuevos detalles sobre las horas posteriores al asesinato del cineasta y su esposa, mientras Nick Reiner permanece detenido como principal sospechoso.

La causa por el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer sumó en las últimas horas información clave sobre los movimientos que habría realizado su hijo Nick Reiner luego del crimen. Según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, el joven guionista de 32 años se habría alojado en un hotel pocas horas después de la muerte de sus padres, dejando la habitación con rastros de sangre.

De acuerdo con los investigadores, Reiner se registró en el hotel The Pierside, ubicado en Santa Mónica, alrededor de las 4 de la madrugada del domingo y abonó la estadía con su tarjeta de crédito. La sospecha es que llegó allí luego de asesinar a sus padres, ya que empleados del lugar encontraron manchas de sangre en la ducha y en la cama, además de una ventana cubierta con sábanas.

La noche previa al crimen, Rob Reiner y Michele Singer habían asistido a una fiesta junto a su hijo, pero se retiraron antes de tiempo tras una fuerte discusión, y los testigos aseguraron que Nick estaba fuera de control y generó incomodidad entre los invitados. Para los investigadores, luego de ese episodio el joven habría ido a la casa familiar, donde presuntamente degolló a la pareja.

Rob Reiner, Michele Reiner y Nick Reiner en The Grove en 2013.

Los cuerpos del cineasta y su esposa fueron hallados el domingo cerca de las 15 por su hija Romy, quien dio aviso al 911 y señaló a su hermano como una persona peligrosa. La Policía confirmó que ambas víctimas murieron degolladas y que Nick Reiner es el principal acusado del doble homicidio.

Quienes vieron a Reiner en el hotel declararon que se mostraba desorientado, aunque no presentaba heridas visibles ni manchas de sangre en el cuerpo. Si bien había reservado la habitación por una sola noche, nunca realizó el check out, ya que fue detenido horas después en el centro de Los Ángeles, a varios kilómetros del lugar. El joven permanece bajo custodia, con una fianza inicialmente fijada en cuatro millones de dólares que luego fue dejada sin efecto, mientras avanza la investigación judicial.

